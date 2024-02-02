نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

مبروك النجاح..نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس،جميع الطلاب وأولياء الأمور يبحثون حاليًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في عدة محافظات بجمهورية مصر العربية. تُعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية محطة هامة في مسار التعليم للطلاب؛ حيث تحدد تقدمهم وتأهيلهم للمرحلة الثانوية. وبناءً على هذه النتيجة، يتم تحديد التخصصات المتاحة لهم في المرحلة الثانوية وفقًا للمعدلات المطلوبة.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم رفعها بشكل إلكتروني على الموقع الخاص بالمديرية. سيتم توفير رمز أو رقم سري لكل طالب يتيح له الوصول إلى نتيجته الشخصية والتعرف على درجاته في المواد المختلفة. وقد حُدد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية بداية فبراير.

ومن المعلوم أن مديرية التعليم بالمحافظة قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، ونحن الآن في انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية ورفعها على الرابط الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

  • وقد يمكن متابعة ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم.
  • من خلال متابعة بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية.
  • وجاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول على نحو 40 درجة لمادة اللغة العربية و30 درجة للغة الإنجليزية.
  • بالإضافة إلى 20 درجات لمادة الدراسات الإجتماعية و20 درجة لمادة العلوم.
  • و 30 درجة للرياضيات ليكون مجموع درجات الترم الأول من 140 درجة.
  • وأوشكت لجان التصحيح على الإنتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها قبل اعتمادها من المحافظ.
  • لكن لم يتم تحديد يوما محددا، ولكن المصادر تؤكد أنها ستظهر قبل بدء الترم الثاني.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

وأكد للطلاب أنه يمكن الحصول على نتيجة إعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط المحدد من هنا، واتباع الخطوات الآتية:

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

- الدخول على رابط المديرية

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص به

- الضغط على استعلام

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

المادة

الدرجة النهائية

درجة النجاح

اللغة العربية

40 درجة

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

اللغة الإنجليزية

30 درجة

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

الدراسات

20 درجة

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

الرياضيات

30 درجة

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

العلوم

20 درجة

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

المجموع الكلي

140 درجة

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

 

 

المواد التي لا تضاف للمجموع بالترم الأول

أغلق

مواد لا تضاف إلى المجموع

الدرجة النهائية

درجة النجاح

التربية الدينية

40

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

التربية الفنية

20

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

الحاسب الآلي

20

لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

 

 

 

 

 

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