الفاو: تراجع مؤشر أسعار السلع الغذائية الأولية خلال يناير لأدنى مستوى منذ فبراير 2021

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائيةالأولية الأكثر تداولًا عالميًا، سجل في المتوسط 118 نقطة خلال يناير الماضي، مقابل 119.1 في الشهر السابق.

وقالت "الفاو"، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، إن قراءة يناير هي الأدنى منذ فبراير من عام 2021، لينخفض إلى أدنى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات، مدفوعًا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوبواللحوم.

وأشار المنظمة، إلى أن أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير، كما أن أسعار الذرة انخفضت بشكل كبير، وهو ما يعكس تحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين، وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.

كما تراجع مؤشر أسعار اللحوم، للشهر السابع على التوالي؛ نتيجة وفرة الإمدادات من دول كبرى مصدرة للحوم الدواجن والأبقار.

وذكرت الفاو، أن إنتاج الحبوب العالمي في عام 2023، بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.836 مليار طن، بزيادة 1.2% على أساس سنوي.