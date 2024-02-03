تصريحات قوية من اوسيمين بعد التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشاد فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا، بأداء زملائه في المباراة ضد أنجولا في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023. تمكنت نيجيريا من الفوز بنتيجة 1-0 أمس الجمعة على ملعب "فيليكس هوفويت بوجيني" في أبيدجان.

تصريحات أوسيمين

وبفضل هذا الانتصار، تأهل منتخب النسور إلى الدور نصف النهائي، مقتربًا من استعادة اللقب الذي فاز به آخر مرة قبل 9 سنوات في نسخة 2013.

بعد نهاية المباراة، نشر أوسيمين على حسابه في "إنستجرام": "الكلام دائمًا سهل، لكن الأهم هو أداؤنا داخل الملعب". وأضاف: "يجب أن أهنئ الفريق على أدائه المتميز، علينا التركيز على المباريات المقبلة وبالطبع نحترم منتخب أنجولا".

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من الجدير بالذكر أن أوسيمين سجل هدفًا وحيدًا في هذه البطولة، وينتظر مواجهة الفائز من الرأس الأخضر أو جنوب إفريقيا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

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