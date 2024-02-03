الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول برقم الجلوس 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول، يسعى العديد من الطلبة والطالبات إلى الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط الترم الأول 2024، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ.

شهدت امتحانات الصف الثالث الاعدادي مشاركة واسعة من قبل الطلاب حيث بلغ عدد الذين خاضوا الامتحانات 27757 طالبًا وطالبة منْ إجمالي 27878 من إجمالي المتقدمين وتشير هذهِ النسبة إلى وعيَ الأهالي بأهمية التعليم وحرصهم على دعم أبنائِهم وتمثل هذهِ النتانج ثمرة جهود الطلابِ والمعلّمين والإداريين في مختلف مداسِ المحافظة وتؤكد على التزامهم بتحقيق أفضل النتائج الأكاديميةِ كما تؤكد محافظة الإسماعيلية على التزامِها بتطويرِ المنظومة التعليمية وتوفير أفضل الخدمات للطلاب إيمانا منها بأن التعليم هوَ أساس بناء مستقبل أفضل للأجيالِ القادمة.

فيما اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول برقم الجلوس 2024

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 83٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي 76.16٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات 98.88٪، وعلى مستوي الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 86.63٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية الترم الأول

وقدم محافظ الإسماعيلية، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، فهم الداعم الأول والرئيسي لأبنائهم.

نسب نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية

كما أعلن الدكتور محمد البحيري وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسماعيلية عن نسب النجاح في الترم الأول 2023/2024، والتي تأتي على النحو التالي:

حيث أنه قد وصلت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 83%.

ينما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100%.

كما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية المهنية إلى 100%.

بالإضافة إلى أنه قد وصلت نسبة النجاح بداخل المدارس العامة والحومية على كل الادارات التعليمية لنحو 76.16%.

كما أنه في المدارس الرسمية والخاصة وصلت نسبة النجاح إلى نحو 98.88%.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

اللغة العربية: 80 درجة منهم 40 درجة في الترم الأول.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة منهم 30 درجة الترم الأول.

العلوم: من 40 درجة منهم 20 درجة الترم الأول.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة منهم 20 درجة للترم الأول.

الرياضيات: 60 درجة منهم 30 درجة الترم الأول.

كيفية استخراج نتيجة اعدادية الاسماعيلية

تم اعتماد محافظ الإسماعيلية لنتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024 وتسهيلًا على طلابنا الأعزاء، نُقدم لهم طرقًا مُختلفة للاستعلام عن نتائجهم: