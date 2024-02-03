برقم الجلوس والأسم.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024 فور اعتمادها

برقم الجلوس والأسم.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024 فور اعتمادها، أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويتيح موقع بوابة الفجر، الاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، باستخدام رقم الجلوس.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 80.33%، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 99.45%، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100%، ونسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين 90.9%.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن النتائج متاحة الآن للاستعلام من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، كما هنأ المحافظ الطلاب الناجحين، وتمنى لهم كل التوفيق في المراحل الدراسية القادمة.

وأكد محافظ كفر الشيخ في البيان الصادر عنه، أنه قد أدى امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024

أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ فهي:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ من هنا

اختيار نتائج الامتحانات.

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على مربع بحث.

سوف تظهر النتيجة فورا.

في الأيام الأخيرة من الانتظار المليء بالترقب، تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لإطلاق نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من العام 2024. وفي هذه اللحظات الحاسمة، يجتهد القائمون على التعليم في جمع وتجهيز البيانات، حيث يتم إعداد الكشوف النهائية التي تحمل أسماء الطلاب والطالبات الناجحين، استعدادًا لتقديمها للسيد المحافظ لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

تمثل هذه النتائج مرحلة مهمة للطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهدهم وتحصيلهم الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول. وبمجرد اعتماد النتائج من قبل السيد المحافظ، سيتم إطلاقها رسميًا وعرضها على الرابط الإلكتروني الخاص بالتعليم بالمحافظة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة ويسر.

من المتوقع أن يشكل إعلان نتائج الامتحانات هذه الفرصة للتقييم والتحليل، حيث يمكن للمعلمين والمسؤولين التعليميين استخدامها كمرجعية لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب الذين ربما يحتاجون إلى توجيه إضافي في رحلتهم التعليمية.

بالتأكيد، يمثل توفير النتائج عبر الرابط الإلكتروني إمكانية إيصال المعلومات بشكل سريع وفعال، مما يخفف من توتر الانتظار ويتيح للجميع الوصول إليها بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان. وبهذا الإعلان الرسمي، ينطلق الطلاب وأولياء الأمور في رحلة جديدة من التخطيط للمستقبل وتحديد الخطوات القادمة في مسار تعليمي ناجح ومبهر.

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