لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2024 kfsedu.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2024

تعتبر الفترة الحالية محط اهتمام وترقب كبيرين من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024، حيث يترقب موعد الإعلان عنها أكثر من 60 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة بمديرياتها التعليمية المختلفة، ومن خلال متابعتنا لأخر الأخبار حول نتائج الطلاب، تبين أن استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس في الغالب سيكون قبل نهاية الأسبوع المقبل بعد إعتمادها من قبل المحافظ، لأن لجان التصحيح لاتزال تعمل حتى وقتنا الراهن على قدم وساق حتى تنتهي من رصد الدرجات ومراجعتها مراجعة دقيقة قبل رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ.

بنسبة نجاح 80.33 %..محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

البوابة الإلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

تقدم لامتحانات منتصف العام في كفر الشيخ 61 ألف و245 طالب وطالبة، تم تقسيمهم على أكثر من 340 لجنة في العديد من الإدارات التعليمية وأبرزهم:

إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

إدارة الحامول التعليمية.

إدارة سيدي غازي التعليمية.

إدارة الرياض التعليمية.

إدارة مطوبس التعليمية.

إدارة بلطيم التعليمية.

إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

إدارة فوه التعليمية.

إدارة قلين التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024، بعد أن يتم العمل على توفير النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بنتيجة نت، ليتمكن كل الطلاب من العمل على استخراجها بشكل الكتروني، كما تم الإعلان على إنه قد تم العمل على اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، وتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم

بخطوات لا تتعدى الدقائق يمكن معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي وهذا باستخدام رقم الجلوس أو الاسم رباعيا وهذا لعدم الخطأ وفيما يلي بعض التفاصيل: