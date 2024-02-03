مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 dmc شاهد مجانا

مسلسلات WATCH IT 2024 | مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 dmc شاهد مجانا

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مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 dmc شاهد مجانا

مسلسلات WATCH IT 2024 | مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 dmc شاهد مجانا،الحلقة 16 من مسلسل "وبينا ميعاد" أثارت إعجاب الجمهور بأحداثها الشيقة، حيث أكدوا على أن الموسم الثاني سيحقق نجاحًا أكبر من الموسم الأول. يُعتبر المسلسل من بين أشهر المسلسلات المصرية التي تعرض حاليًا على القنوات الفضائية، ونجح في جذب انتباه واسع النطاق.

نهاية الحلقة 15 كانت مثيرة للاهتمام، مما دفع الجمهور إلى البحث المتزايد عن الحلقة 16 وتصدرها قوائم البحث على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. يُشار أيضًا إلى أن نسبة مشاهدة المسلسل كانت مرتفعة للغاية، حيث يظهر باستمرار ضمن أفضل المقترحات للمسلسلات المصرية والتركية والهندية.

ترقبوا المزيد في السطور القادمة لمعرفة المزيد حول أحداث الحلقة 16 من مسلسل "وبينا ميعاد".

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16

يضم وبينا ميعاد ألمع الشخصيات الفنية حيث يقوم بدور البطولة شيرين رضا التي تجسد شخصية الأم نادية، بالمشاركة مع صبري فواز الذي يجسد دور الأب حسن، كان دوتو مميز بين شيرين رضا وصبري فواز لأول مرة وأكد الجمهور المتابع أنهم قدموا عملها بمنتهى الاتقان ويأملون أن يكون بينهم أعمال كثيرة قادمة، مسلسل وبينا ميعاد نماذج مختلفة يقدم رسالة مهمة للمجتمع ويسلط الضوء حول المشاكل الأسرية البسيطة، ودور المرأة في المجتمع وخاصةً في حالة ناديه الذي توفي زوجها ولديها 4 بنات يحتاجون إلى اهتمام كبير وخاصةًَ بأنها في سن المراهقة، تجمعها الظروف مع حسن الذي تركت له زوجته 4 أولاد

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 16 dmc شاهد مجانا

مسلسل وبينا ميعاد ٢ يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة

وتصدر مسلسل وبينا ميعاد 2 قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it، متخطيًا منافسة مسلسل حالة خاصة الذي حل في المرتبة الثانية.

لمشاهدة الحلقة (اضغط هنا)

لمشاهدة الحلقة (اضغط هنا)

واحتفى الفنان صبري فواز بتصدر مسلسله الجديد المركز الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث نشر صورة تكشف تصدر المسلسل القائمة وحلوله في المركز الأول.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

وحددت القناة موعد عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، وعرضت اليوم مسلسل وبينا ميعاد ٢ الحلقة الأولى.

ويستكمل مسلسل «وبينا معاد 2» أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة «حسن» ويجسده الفنان صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وعائلة نادية وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

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