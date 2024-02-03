مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت اليوم

مواجهة آسيوية بين Qatar vs Uzbekistan اليوم، مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، في ليلة مليئة بالتحديات والتوتر، يتطلع عشاق كرة القدم في القارة الصفراء بفارغ الصبر إلى مباراة العنابي في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا. ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة ذات أهمية بالغة للمنتخب القطري، الذي يسعى جاهدًا للوصول إلى نصف نهائي البطولة ومواصلة مسيرته الناجحة في المنافسة.

تأتي هذه المواجهة لتجمع المنتخب القطري بنظيره الأوزبكي، وذلك على أرضية ملعب البيت، في مساء السبت الموافق 3 فبراير 2024. وبالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب القطري حتى الآن، حيث فاز في أربع مباريات متتالية، يأمل العنابي في الاستمرار في تحقيق النجاح والتألق في البطولة، والتأكيد على قوته كبطل حالي للبطولة بعد فوزه بالنسخة السابقة في عام 2019.

من جانبه، يسعى منتخب أوزبكستان إلى تحقيق إنجازات جديدة والتألق في البطولة، حيث يطمح في تجاوز عقبة المنتخب القطري والوصول إلى نصف نهائي البطولة. يأمل المنتخب الأوزبكي في تكرار أفضل إنجاز له في البطولة، حيث وصل إلى نصف النهائي في نسخة 2011 التي أقيمت في قطر.

من المتوقع أن تكون مباراة قطر وأوزبكستان مثيرة ومليئة بالتنافس، حيث سيسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. وبناءً على الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققها كلا المنتخبين حتى الآن، يمكن توقع مباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام بالتأكيد.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

قبل النظر إلى الموعد المنتظر بث مباشر مباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي بطولة كأس آسيا، يُشير الأنظار إلى أداء المنتخب القطري اللافت الذي أهله لهذا الدور بإشراف المدرب الإسباني. حيث تصدر العنابي مجموعته في المراحل الأولى من البطولة بتسجيله تسع نقاط، وتنطلق صافرة مباراة قطر وأوزبكستان في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي كأس آسيا.

مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت اليوم

ويتفوق أوزبكستان تاريخيا علي قطر، بعدما فاز منتخب أوزبكستان في 9 مباريات من آخر 11 مواجهة ضد المنتخب القطري وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين بالأدوار الإقصائية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

يمكن مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا عبر عدة قنوات، حيث ستكون البث متاحًا على قناة Alkass EXTRA TWO HD مع التعليق الرائع لسمير اليعقوبي، بالإضافة إلى قناة beIN ASIAN CUP 1 التي ستقدم التعليق المميز لحسن العيدروس، وسيكون البث متاحًا أيضًا على قناة Alkass EXTRA One HD مع التعليق الرائع لخالد الحدي. هذه القنوات توفر تغطية شاملة للمباراة، مما يمنح المشاهدين تجربة ممتعة وشيقة لمتابعة أحداث هذه المواجهة المثيرة في البطولة.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORTS HD 1 12380 أفقي 27500 2\3 BEIN ASIAN CUP 1 12188 أفقي 27500 2\3 AlRabiaa Sport 10892 أفقي 27500 2\3 Al KASS EXTRA One HD 11642 أفقي 27500 2\3 Abu Dhabi Sports Asia 1 12091 أفقي 27500 2\3

مشوار منتخب قطر وأوزباكستان في كأس آسيا

بعد أداء مميز في دور المجموعات والتأهل من دور الستة عشر، يستعد منتخبا قطر وأوزبكستان لمواجهة مثيرة في ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023. يدخل منتخب قطر المباراة بثقة عالية بعد تصدره مجموعته بثلاث انتصارات متتالية على لبنان، طاجاكستان، والصين، وتحقيق الفوز في دور الستة عشر على فلسطين بنتيجة 2-1. من جهة أخرى، يأمل منتخب أوزبكستان في مواصلة الأداء القوي بعد تحقيق الفوز في مباراة واحدة في دور المجموعات والتعادل في مبارتين، ثم الفوز في دور الستة عشر على تايلاند بنتيجة 2-1.

منتخب أوزبكستان يسعى جاهدًا لإزاحة حامل اللقب قطر والتأهل إلى المربع الذهبي في البطولة، حيث يتطلع الفريق إلى تكرار إنجازه في بطولة كأس آسيا 2011 عندما وصل إلى نصف النهائي. بالإضافة إلى ذلك، أعلن حسن ربيعة الكواري، مدير التسويق والاتصال باللجنة المحلية المنظمة للبطولة، أن عدد التذاكر المباعة للجماهير وصل إلى مليون و200 ألف تذكرة، مما يبرز الإقبال الكبير على البطولة والتشجيع المستمر من الجماهير.

تتوقع الجماهير حول العالم مباراة مثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة. سيكون للقنوات الرياضية العربية، مثل Alkass EXTRA TWO HD وbeIN ASIAN CUP 1 وAlkass EXTRA One HD، دور كبير في بث هذه المواجهة المهمة وتوفير تغطية شاملة للأحداث والتحليلات.

بهذه الأجواء المثيرة والمتوقعة، ينتظر عشاق كرة القدم في القارة الصفراء مواجهة قوية وحماسية بين قطر وأوزبكستان، والتي ستحدد من سيبلغ نصف نهائي البطولة ويبقى على المسار الذي يؤديه نحو اللقب الغالي.

تشكيلة قطر المتوقعة في مواجهة أوزبكستان:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

خط الوسط: أحمد فتحي - مصطفى مشعل - حسن الهيدوس

خط الهجوم: المعزّ علي - أكرم عفيف - أحمد علاء

تشكيلة أوزبكستان المتوقعة في مواجهة قطر:

حراسة المرمى: يوسوبوف

خط الدفاع: عبدراحماتوف - عبدولاييف - إيشموررودوف - أشورماتوف

خط الوسط: سايفييف - أورونوف - شوكوروف - إيركينوف

خط الهجوم: خامروبيكوف - فايزولاييف

تاريخ مواجهات المنتخبين

لقد شهدت المباراة بين منتخبي قطر وأوزبكستان العديد من اللحظات المثيرة والمواجهات المميزة عبر مختلف المسابقات الرسمية والودية. اجتمع الفريقان في 14 مباراة، حيث تفوق منتخب أوزبكستان في تسع مباريات، بينما فاز منتخب قطر في ثلاث مباريات فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل.

تاريخيًا، يُعتبر اللقاء الأول بين الفريقين في كأس آسيا عام 2000 في لبنان مثيرًا، حيث انتهت بالتعادل 1-1. منذ ذلك الحين، تبادل الفريقان الانتصارات والتعادلات في مختلف المسابقات، مما يبرز القوة والتنافس بينهما.

في تصفيات كأس العالم 2001، كانت المباراتان بين الفريقين مثيرتين، حيث فازت أوزبكستان في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل 2-2، مما يُظهر القوة والمستوى المتقارب بينهما.

عام 2006، شهدت تصفيات كأس آسيا 2007 فوزًا تاريخيًا لمنتخب قطر على أوزبكستان بنتيجة 2-1، حيث سجل عادل لامي خالد وعلي ناصر الأهداف، بينما سجل بلال محمد هدفًا بالخطأ في مرماه، وهو فوز يعتبر إنجازًا كبيرًا لمنتخب قطر في تلك الفترة.

المواجهات الأخيرة بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2018 شهدت فوزًا لأوزبكستان في كلتا المباراتين، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 1-صفر لصالح أوزبكستان، والمباراة الثانية بنتيجة 2-صفر، مما يُظهر التفوق الأخير لمنتخب أوزبكستان في المواجهات الرسمية بين الفريقين.

بالرغم من هذه الإحصائيات، يظل كل لقاء بين الفريقين مثيرًا ومفتوحًا لأي نتيجة، وتشير المباريات السابقة إلى أن منتخب قطر قادر على تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصارات، وهو ما يجعل المباراة المقبلة بينهما في ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 مثيرة ومنتظرة بشدة من قبل عشاق كرة القدم.