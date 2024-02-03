ظهرت الآن..نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر،تتواصل جهود تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول من العام 2024، وهذا ما يثير فضول واهتمام أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائجهم.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد إتمام عمليات المراجعة والتدقيق لتأكيد دقة الدرجات، وذلك بناءً على الموافقة والاعتماد النهائي من السيد الدكتور أيمن مختار، محافظ المحافظة.

تأتي هذه الجهود تماشيًا مع التزام الجهات التعليمية بضمان عدالة العملية التعليمية وتوفير أفضل الظروف للطلاب، مما يعكس الاهتمام البالغ بتحقيق أفضل النتائج التعليمية وضمان استقرار المسار الدراسي للطلاب في محافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدقهلية

بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، تسود حالة من القلق والترقب بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية، حيث يبحثون عن نتيجة الامتحانات باستخدام رقم الجلوس والاسم.

بدأ عدد كبير منهم بالبحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور النتيجة، وبالتزامن مع إعلان بعض المحافظات الأخرى عن النتائج، زادت حدة الاستفسارات حول لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في الدقهلية وجميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكد ناصر شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، استمرارية عمليات التصحيح والتجميع والرصد لضمان الدقة والنزاهة في النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 في جميع محافظات الجمهورية، مما يزيد من ترقب الجميع لمعرفة النتيجة النهائية والمصيرية.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي

انتهى نحو 110 ألف طالب وطالبة في محافظة الدقهلية من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي جرت أمام 635 لجنة. تمت هذه الامتحانات دون أي شكاوى، ورافق وكيل تعليم الدقهلية سير الامتحانات من خلال غرف العمليات، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم وتعليمات محافظ الدقهلية.

تم توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بشكل كامل على مستوى المحافظة، مع توفير سبل الراحة للمعلمين المشرفين على تقدير الدرجات، وضمان دقة أعمال التصحيح والمراجعة. وقد وجَّه وكيل الوزارة لمديري إدارات التعليم بتوفير الهدوء والراحة للطلاب أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- الدخول على الرابط

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على استعلام

- تظهر النتيجة للطالب بكل سهولة

امتحانات الشهادة الإعدادية استمرت من 18 يناير إلى 25 يناير، حيث شارك أكثر من 109 آلاف طالب وطالبة في الامتحانات العامة والمهنية وتعليم الصم وضعاف السمع.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول سيكون حسب ظروف كل محافظة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140