نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 الترم الأول

ظهرت حالا.. الان نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 الترم الأول عبر موقع ” بوابة الفجر”

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نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 الترم الأول عبر موقع ” بوابة الفجر”،نوفر رابط نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية لعام 2024 أثار تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث بدأت عدة مديريات للتعليم في الإعلان عن النتائج. هذا الإعلان زاد من التوتر والحماس لدى الطلاب الذين ينتظرون ظهور النتائج.

من المتوقع أن تكون نتائج الطلاب متاحة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعمل الوزارة على تخصيص رابط رسمي خاص بنتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية. عقب الاعتماد الرسمي من قبل محافظ الإقليم، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عن طريق اتباع بعض الخطوات المحددة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

تفصلنا ساعات قليلة عن اعتماد واعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم، من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية “ناصر شحاته”، حيث يترقب جميع الطلاب وأولياء أمورهم في جميع قرى ومراكز محافظة الدقهلية قيام المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة واعلانها لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية

خلال الساعات القليلة القادمة سوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة الدقهلية متاحة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسوف يتيح رابط موقع المديرية لجميع الطلاب خدمة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي برقم الجلوس فقط لا غير، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول فور إعلانها بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  • قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
  • ثم قم باختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.
  • قم باختيار المحافظة التابع لها.
  • قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • قم بالضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

  • 40 درجة لمادة اللغة العربية
  • و30 درجة للغة الإنجليزية.
  • ويتم توزيع  عشرين درجة  في مادة الدراسات الإجتماعية.
  • و20 درجة لمادة العلوم.
  • و 30 درجة للرياضيات ليكون مجموع درجات الترم الأول من 140 درجة.
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