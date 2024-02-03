جارية الآن (0-0) مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم

مواجهة أفريقية بين Mali vs Côte d'Ivoire اليوم، مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا، يسعى المنتخبات لحجز مكانًا في الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2023، بعدما نجح منظم البطولة كوت ديفوار من التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من وداع المنافسات من دور المجموعات، حيث انتصر على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية وخسارته للمباراتين التاليتين أمام نيجيريا بهدف نظيف وغينيا الاستوائية برباعية نظيفة.

شهد الشوط الأول من مباراة كوت ديفوار ومالي أحداثًا مثيرة حيث استدعت تقنية الفيديو حكم الساحة محمد عادل، من أجل مراجعة ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الدقيقة 12، واحتسبها الحكم تسلل على مهاجم منتخب مالي.

وفي الدقيقة 18 احتسب الحكم المصري محمد عادل ركلة جزاء لصالح منتخب مالي، فشل في ترجمتها بنجاح اللاعب أداما تراوري بعد تصدي ناجح من جانب حارس كوت ديفوار يحيى فوفانا.

وطرد الحكم أويلون كوسولو في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ ليكمل منتخب كوت ديفوار باقي المباراة بـ 10 لاعبين.

مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم

بدأت قبل قليل أحداث المباراة بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي، في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. المباراة تقام على أرضية ستاد السلام، وتعد هذه البطولة من أبرز الأحداث الرياضية على الساحة الأفريقية، حيث يتنافس أفضل المنتخبات لتحقيق اللقب القاري.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المواجهات القوية في دور الثمانية، حيث يسعى كل منتخب إلى الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية للبطولة. ستشهد المباراة منافسة شديدة وتنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يضع كل منهما كل جهده في سبيل تحقيق النجاح في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

محبو كرة القدم يترقبون تطورات ونتائج المباراة بشغف، حيث يتوقعون شوقًا ما ستسفر عنه هذه المواجهة المثيرة. يعكس هذا اللقاء حماس المشجعين وحضور الأجواء الرياضية الرائعة التي تحيط بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الستة عشر بصفته واحدًا من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، وأصبح في مواجهة منتخب السنغال حامل اللقب في النسخة الماضية والمرشح الأبرز للفوز بالنسخة الحالية، إلا أنه تمكن من قلب الطاولة عليه، وأطاح به من المنافسة بالتغلب عليه بركلات الترجيح 5 - 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

فيما استطاع منتخب مالي تحقيق انتصارًا مهمًا على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف؛ لذا من أجل اكتمال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي من كأس الأمم الإفريقية 2024، تبحث الجماهير عن موعد مباراة مالي ضد كوت ديفوار بث مباشر مجاني اليوم عبر القنوات الناقلة لها.

بث مباشر مباراة مالي وكوت ديفوار، اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة النارية على أرضية ستاد «السلام».

موعد مباراة مالي ضد كوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، منافسه منتخب مالي على ملعب السلام، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 3 فبراير الجاري، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويأتي موعد مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم

ويواجه الفائز من مباراة مالي ضد كوت ديفوار اليوم، منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعدما تمكن المنتخب الكونغولي من الفوز على نظيره الغيني أمس الجمعة بنتيجة 3-1.

مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم على القنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2023

ستنقل مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار ضد مالي ببلاش اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، وذلك بعدما تمكنها من الحصول على إتاحة بث مباشر 17 مباراة من مواجهات الكان مجانًا، للجماهير داخل حدود الجزائر وخارجها كذلك بشرط إدخال الشفرة المخصصة لتشغيلها حسب القمر الصناعي في كل دولة سواء عربية أو آسيوية؛ لذا فإن التردد والأكواد الموضحة فيما يلي هي التي ستتيح مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024.

تردد قناة الجزائرية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 الشفرة: 1100001100000000 مجانية

معلق مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق نوفل باشي.

تشكيل مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وجاء تشكيل مالي ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم، على النحو التالي

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: تراوري - كوياتي - نياكاتيه - فالاي.

خط الوسط: كوليبالي - هايدارا - ديادي.

خط الهجوم: كاموري - نوسس - سينايوكو.

تشكيل كوت ديفوار ضد مالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وجاء تشكيل كوت ديفوار ضد مالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم، على النحو التالي

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه - نديكا - أوديلون - كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي - سيري - فوفانا.

خط الهجوم: كوامي - جاراديل - لوكاس بيبي.

مالي وكوت ديفوار.. معلومات هامة عن القمة

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي معلومات عن مواجهة مالى ضد كوت ديفوار نستعرضها فى السطور التالية، وستكون هذه المواجهة السادسة فى كأس الأمم الأفريقية بين مالي وكوت ديفوار، والأولى منذ اللقاء في دور الـ16 في 2019 (فوز كوت ديفوار 1-0). لم تخسر الأفيال مطلقًا أي مباراة في كأس الأمم الأفريقية أمام النسور، حيث فازت بأربع من مبارياتها الخمس السابقة (تعادل في مباراة).

- سجلت مالي هدفين فقط في مبارياتها الخمس السابقة في كأس الأمم الأفريقية ضد كوت ديفوار (استقبلت تسعة أهداف)، ولم يسجل أي فريق لعبوا أكثر من مرتين في البطولة عددًا أقل من الأهداف.

- تأهلت مالي من جميع مشاركاتها الخمس السابقة في ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية، وهو في الواقع أكبر عدد من المباريات التي لعبها أي فريق في هذا الدور دون أن يتم إقصاؤه على الإطلاق.

- تأهلت كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 على الرغم من خسارتها في اثنتين من مبارياتها الثلاث الأخيرة، قبل الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في مباراتهم الثانية بالمجموعة هذا العام، لم يخسروا سوى مباراتين فقط من أصل 19 مباراة سابقة لهم في المسابقة.

- سجلت كوت ديفوار ثلاثة أهداف فقط في طريقها إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، وهو أقل عدد سجل على الإطلاق في نسخة واحدة عندما لعبت أربع مباريات على الأقل.

- إذا تأهلت كوت ديفوار أمام مالي، فسيكون البلد المضيف (أو المضيف المشارك) قد وصل على الأقل إلى الدور نصف النهائي في بطولات كأس الأمم الأفريقية المتتالية (بعد أن احتلت الكاميرون المركز الثالث في عام 2021) للمرة الأولى منذ سلسلة من سبع بطولات على التوالي بين عامي 1996 و2008.

- لم تخسر مالي في آخر ثماني مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية منذ بداية نسخة 2021 (فاز 4 تعادل 4)، واستقبلت شباكها ثلاثة أهداف فقط وحافظت على نظافة شباكها في خمس مباريات.

- سجلت كوت ديفوار 49 سلسلة من أكثر من 10 تمريرات في اللعب المفتوح في كأس الأمم الأفريقية 2023 (12.3 تمريرة في المباراة الواحدة)، خلال النسخ الخمس الماضية، فقط الكاميرون (78) في عام 2021 و(11.1 في المباراة الواحدة) حققت المزيد في بطولة واحدة.

- سجلت كوت ديفوار من 5.6% فقط من تسديداتها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 (3/54)، فقط الكونغو الديمقراطية 5.4% (3/56) لديها معدل تحويل أقل للتسديدات بين المتأهلين إلى ربع النهائي، في حين أنها أسوأ نسبة في نسخة واحدة بتاريخ البطولة من كأس الأمم الأفريقية لكوت ديفوار مسجلة (منذ 2010).

- سجل لاسين سينايوكو ثلاثة من أهداف مالي الخمسة في كأس الأمم الأفريقية 2023 ويمكن أن يصبح أول مالي يسجل أربعة أهداف في نسخة واحدة منذ فريدي كانوتي في 2004 (4).