حصريا هنا..نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 بالاسم ورقم الجلوس،بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالأقصر عن اقتراب ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، يواصل الطلاب وأولياء الأمور البحث عنها بفارغ الصبر، حيث تم الإعلان رسميًا عن إتاحة النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح. يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ويمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم أو موقع شبكة الفجر.

أدى نحو 170 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الأقصر للفصل الدراسي الأول، حيث تم توزيع 108 لوحات امتحانية في مختلف مراكز المحافظة. تجري حاليًا أعمال التصحيح وفحص الدرجات لجميع الطلاب، وسيتم إعلان النتيجة فور انتهاء هذه العمليات.

عمل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات المرحلة الإعدادية، وذلك لضمان دقة النتائج وتوزيعها بشكل عادل. ودعا الطلاب إلى مراجعة دراستهم بدقة والتأكد من صحة العمل المقدم قبل الانتقال لعرضه على التصحيح، لضمان الحصول على النتائج التي يستحقونها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالأقصر الترم الأول 2024

وكانت مديرية التربية والتعليم بالأقصر قد أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، خلال أيام قليلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الإجابة، واعتماد النتائج رسميًا من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالأقصر

فيما ما زال تتواصل أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة الأقصر، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير العمل في لجنة النظام والمراقبة، استعدادًا لإعلان نتيجة اعدادية الأقصر خلال الأيام المقبلة.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر

حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم رسميًا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالاقصر أو موقع نتيجة نت الالكتروني، عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي ومن ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم يتم الاستعلام عن النتيجة مباشرة: