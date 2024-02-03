رابط رسمي..نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"

نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"

نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"،من المقرر أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأقصر للترم الأول من العام الدراسي 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد واعتماد النتيجة من قبل المحافظ.

وفي تحديث حديث، من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأقصر برقم الجلوس والاسم 2024 رسميًا في الوقت القريب. تواصلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أعمال التصحيح لأوراق الاختبارات، ومن المنتظر أن تصدر النتائج في الأيام المقبلة بمجرد اكتمال عمليات التصحيح.

مديرية التربية والتعليم بالأقصر أكدت أن النتيجة ستكون متاحة للاطلاع عليها بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك فور الإعلان الرسمي عنها بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ. تتابع اللجان المختصة في المحافظة سير العملية بجدية استعدادًا لإعلان النتائج في الوقت المحدد.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر الترم الأول 2024

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، ونتابع معكم لحظة بلحظة كل المستجدات الخاصة بموعد إعلان النتيجة فننشر في الجزء التالي التصريحات الهامة الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر:

تحديث بتاريخ 26 يناير 2024:

صرح الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، أن لجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة في أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب وتقدير درجاتهم في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2024، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة يوم الأربعاء الماضى رسميًا، وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب نهاية التصحيح خلال الأيام المقبلة وقبل بدء الترم الثاني.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاقصر

أدى نحو 170 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالأقصر للفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، من خلال 108 لوحات امتحانية موزعة على مراكز محافظة الأقصر، حيث تجري حاليًا أعمال التصحيح وفحص الدرجات لجميع الطلاب، وسيتم إعلان النتيجة فورًا ويمكن بعدها للطلاب الاستفسار عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت، عمل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة على تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات المرحلة الاعدادية، وذلك للقيام بعملية الدرجات والمراجعة، داعيا طلاب المرحلة الإعدادية إلى توخي الدقة والدقة في المراجعة ومراقبة العمل حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه.

توزيع درجات المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الجبر: 15 درجة.

الهندسة: 15 درجة.

العلوم: 20 درجة.

كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصًا على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر برقم الجلوس