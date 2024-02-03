نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"

رابط رسمي..نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"

تقارير وحوارات
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"

نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2024 عبر "بوابة الفجر"،من المقرر أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأقصر للترم الأول من العام الدراسي 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد واعتماد النتيجة من قبل المحافظ.

وفي تحديث حديث، من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأقصر برقم الجلوس والاسم 2024 رسميًا في الوقت القريب. تواصلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أعمال التصحيح لأوراق الاختبارات، ومن المنتظر أن تصدر النتائج في الأيام المقبلة بمجرد اكتمال عمليات التصحيح.

مديرية التربية والتعليم بالأقصر أكدت أن النتيجة ستكون متاحة للاطلاع عليها بسهولة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك فور الإعلان الرسمي عنها بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ. تتابع اللجان المختصة في المحافظة سير العملية بجدية استعدادًا لإعلان النتائج في الوقت المحدد.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر الترم الأول 2024

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، ونتابع معكم لحظة بلحظة كل المستجدات الخاصة بموعد إعلان النتيجة فننشر في الجزء التالي التصريحات الهامة الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر:

تحديث بتاريخ 26 يناير 2024:

صرح الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، أن لجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة في أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب وتقدير درجاتهم في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2024، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة يوم الأربعاء الماضى رسميًا، وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب نهاية التصحيح خلال الأيام المقبلة وقبل بدء الترم الثاني.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاقصر

أدى نحو 170 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالأقصر للفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة، من خلال 108 لوحات امتحانية موزعة على مراكز محافظة الأقصر، حيث تجري حاليًا أعمال التصحيح وفحص الدرجات لجميع الطلاب، وسيتم إعلان النتيجة فورًا ويمكن بعدها للطلاب الاستفسار عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت، عمل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة على تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات المرحلة الاعدادية، وذلك للقيام بعملية الدرجات والمراجعة، داعيا طلاب المرحلة الإعدادية إلى توخي الدقة والدقة في المراجعة ومراقبة العمل حتى يحصل كل طالب على ما يستحقه.

 توزيع درجات المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول:

  • اللغة العربية: 40 درجة.
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
  • الجبر: 15 درجة.
  • الهندسة: 15 درجة.
  • العلوم: 20 درجة.

كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصًا على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر برقم الجلوس

أغلق
الاقصر محافظة الأقصر نتيجة الاقصر نتيجة محافظة الأقصر نتيجة الإعدادية الأقصر الشهادة الإعدادية الأقصر نتيجة الشهادة الاعدادية الأقصر الشهادة نتيجة الإعدادية محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاقصر الشهاده الاعداديه محافظه الأقصر نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الإعدادية الاقصر 2024 محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الاقصر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر بالاسم نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر 2024 بالاسم ورقم الجلوس أوائل الشهادة الإعدادية نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي 2024 البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر بوابة الأقصر التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر الترم الاول رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لينك نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر نتائج الشهادات رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر بالأسماء نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاقصر 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني موقع المصري اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2022 موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر بوابة التعليم الأساسي محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر pdf بوابة التعليم الاساسي أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجتك هـنـــا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالاسم | Elfagr.org

رابـط النتيجة الرسمي.. نتيجة إعدادية البحيرة 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رابط رسمي..ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر" حصرياً

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم الترم الأولمباشر من هنا.. نتيجة إعدادية البحيرة 2024

حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "رسمياً الآن" عبر بوابة الفجر

لينـك النتيجة الآن.. نتيجة إعدادية الدقهلية 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

ملخص ونتيجة مباراة قطر وأوزبكستان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

"العنابي ينتصر بضربات الجزاء" شاهد أهداف مباراة قطر و أوزبكستان 3-2-2024