عاجل.. بيان أميركي بريطاني: هدفنا تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية

أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، بيانا عاجلا أعربت  فيه الدولتين أن هدفهما تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أصدرت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بيانا مشتركا أعلنوا فيه توجيه ضربات ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

وأوضح البيان أن هذه الضربات جائت ردا على هجمات الحوثيين المستمرة، والتي وصفها البيان بغير القانونية والخطيرة والمزعزعة ضد الاستقرار ضد السفن، بما في ذلك السفن التجارية، التي تعبر البحر الأحمر
 

بيان أميركي بريطاني البحر الاحمر
Elfagr.org

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