عاجل| حائزي الدولار بالسوق السوداء يسارعون بالبيع لوقف الخسائر بعد هبوط 15 جنيه خلال أسبوع

افتتحت أسعار الدولار بالسوق السوداء، والتي ظهرت في ظل شح العملة الصعبة تعاملات هذا الأسبوع على خسائر قوية اليوم الأحد 4 فبراير 2024 على خسائر قوية، بعد قيام المتعاملون ومكتنزي الدولار، بالبيع بوتيرة قوية وسريعة بالأسواق خوفُا من تكبد خسائر بعد أنباء عن انتعاشه متوقعة في إيرادات البلاد من العملة الصعبة.

ونزل سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بقيمة 10 جنيه خلال الثلاث أيام الماضية ليتراجع من 70 جنيها إلى 60 جنيها حاليا كما خسر 15 جنيها مقارنة بمستوياته التاريخية التى وصل إليها عند 75 جنيها؛ وذلك بعد قيام البنك المركزي برفع الفائدة وإعلان بعثة صندوق النقد انتهاء المراجعة الاولي والثانية للاقتصاد تمهيد لصرف شرائح قرض الـ3 مليار، بجانب مباحثات لتوفير دعم إضافي لمصر.

وقال متعامل بالسوق السوداء، هناك إقبال قوي من قبل حائزي الدولار على البيع على عكس الفترة الماضية بعدما كانوا يتمسكون بالدولار ولا يتنازلون عنه بصعوبه.

وتابع، هناك حالة تخوف من أن البنك المركزي سيدخل لسوق العملات ويضخ كميات كبيرة من الدولار بالاسواق ليساعد على انخفاض سعره؛ لذلك سارع العديد منهم بالبيع خاصة الذين اشتروا الدولار من أجل المضاربة.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على تمويلات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من الشركاء الاخريين، وهو ما سوف يساعدها على توفير العملة الصعبة وضبط سعر الصرف ومنع المضاربات عليه، بعدما أدي تراجع احتياطاتها النقدية وهروب استثمارات بقيمة 22 مليار دولار في ظهور السوق السوداء.

وعلى صعيد أسعار باقي العملات فقد سجلت أيضا هبوطا قويا بالسوق السوداء ليصل سعر اليورو إلى 66 جنيها، و تراجع الجنيه الإسترليني إلى 75 جنيها وانخفض الريال السعودي إلى 15 جنيه، ونزل الريال القطر إلى 15 جنيه، وتراجع الدينار الكويتي إلى 188 جنيه.

وعلى صعيد أسعار العملات بالبنوك، فقد واصل البنك المركزي تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.95 جنيها، وسط توقعات بان يشهد سعر الصرف تحركات ليصل إلى مستويات 40 و45 جنيها حسب سوسيتيه جنرال.