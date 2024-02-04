الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس، من أكثر الكلمات البحثسة على محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية وخاصةً على محرك البحث العالمي “جوجل” من قبل طلال الصف الثالث الإعدادي وأولياء امورهم لمهرفة النتيجة فور اعتمادها وإعلانها على مواقع التواصل الإجتماعي، وفيما يلي سنكشف لكم مل ما هو متعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وفي الاجابة عن تساؤل عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن لجان التقدير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التى بدأت يوم السبت الماضى، قاربت على الانتهاء من تصحيح جميع كراسات الإجابة، وسيعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لاعتماد النتيجة النهائية من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى غضون منتصف الأسبوع الجاري.

وأكد وكيل الوزارة، علي إنه قد شدد على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكدا ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2024

تقدم للامتحانات 87068 طالب وطالبة ومرت دون أي مشكلات وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع المديريات التعليمية المختلفة، ولا بد من حصول الطالب على درجة لا تقل عن 140 للنجاح (في كل المواد)، وبداية من غدًا سيتم استكمال التصحيح في الإدارات التعليمية المختلفة والتي تتمثل في:

إدارة شرق المحلة التعليمية

إدارة غرب المحلة التعليمية

إدارة طنطا التعليمية

إدارة كفر الزيات التعليمية

إدارة زفتى التعليمية

إدارة السنطة التعليمية

إدارة بسيون التعليمية

إدارة قطور التعليمية

إدارة سمنود التعليمية

إدارة أبو حمص التعليمية

إدارة قويسنا التعليمية

إدارة الإبراهيمية التعليمية

إدارة جزيرة النيل التعليمية

إدارة وادي النطرون التعليمية

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

يتساءل الكثير من الطلاب عن رابط اسخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجها بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك القيام في البداية بالدخول الي بوابة التعليم الاساسي .

وبعد ذلك عليك بالضغط على زر الاستعلام عن نتائج الطلاب.

وبعد ذلك عليك كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بك.

وبعد ذلك عليك اختيار المرحلة التعليمية.

وبعد ذلك عليك كتابة على نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 حسب الصف التعليمي

وبعد ذلك عليك القيام باختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

وبعد ذلك يجب كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد.

وبعد ذلك سيتم عرض نتائج الطلاب بالرقم الجلوس.

نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

اصبحت الان متوفره نتائج الشهاده الاعداديه الصف الثالث الاعدادي لطلاب وطالبات محافظه الغربيه من الترم الأول العام الدراسي الحالي 2024،ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن معدلاتهم التحصيليه لمعرفه حاله الطلاب من الانضمام إلى مرحله التعليم الثانوي ام لا، يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطلاب، عن طريق فتح محرك البحث جوجل والبحث عن بوابه الخدمات التعليميه التابعه لوزاره التربيه والتعليم في مصر، أو تستطيع الدخول بشكل مباشر من خلال الرابط، موقع عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ، ومن ثم اختيار مرحله الشهاده الاعداديه العام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الثالث الاعدادي، وكتابه رقم الجلوس واسم الطالب،ثم الضغط على كلمه عرض النتيجه، لتظهر بشكل مفصل امامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة الغربية:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، الطلاب والطالبات وأولياء الأمور سيتمكنون من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 فور إعلانها رسميًا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية أو الذهاب إلى مدرستهم والاستفسار عن النتيجة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب في محافظة الغربية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ، وذلك عن طريق زيارة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالغربية.