مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة كأس الملك بين ittihad vs faisaly اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك، يستعد نادي الاتحاد لمواجهة نادي الفيصلي في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في إطار مباريات دور ربع النهائي من كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024. ستكون هذه المواجهة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور التالي في البطولة.

يدخل الاتحاد هذه المباراة بعد أداء جيد في الدوري المحلي وتألق في مباريات كأس خادم الحرمين، حيث تمكن من التأهل من الدور الأول بعد تغلبه على نادي الأخدود بركلات الترجيح، في مباراة كانت مثيرة وصعبة. كما قدم أداءً مميزًا في دور الـ 16 بفوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، مما يعزز من ثقته وتحفيزه لتحقيق الفوز في مواجهة الفيصلي.

من جانبه، يدخل نادي الفيصلي المباراة وهو يمتلك طموحًا كبيرًا لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. بعد تأهله من الدور الـ 32 بفوز على الطائي بنتيجة 2-0، ومن ثم التأهل من دور الـ 16 بفوز مستحق على النجمة بثلاثة أهداف نظيفة، يتطلع الفيصلي إلى استمرارية نتائجه الإيجابية وتحقيق الانتصار أمام الاتحاد.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كلا الفريقين لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز. يتوقع أن يقدم اللاعبون جهودًا كبيرة على أرض الملعب، وسيعملون بكل تركيز لتحقيق الهدف المنشود وضمان التأهل للدور القادم من البطولة.

بالتالي، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مثيرة ومثيرة بين الاتحاد والفيصلي، والتي ستحدد من سيتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك السعودي لهذا الموسم.

متى موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024؟

ستقام مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يوم الأحد الموافق 04 فبراير/شباط 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية. ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومثيرة للاهتمام بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم

تبدأ المباراة بصافرة الحكم الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، والسابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين الاتحاد والفيصلي، والتي ستحمل الكثير من التشويق والإثارة لمحبي اللعبة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك 2024

يمكن لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات SSC، مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر يلا شوت وهذا بشكل مجاني عن طريق البث بتقنية SD، حيث يمكنهم متابعة الأحداث وتجربة الإثارة والتشويق التي تقدمها مباريات البطولة المحلية. ولمن يرغب في الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الجودة HD، يمكنه الاشتراك والحصول على جهاز GOBX لتمكينه من ذلك.

تعتبر قنوات SSC وجهة أساسية لمتابعة أحداث ومباريات كأس الملك السعودي، حيث تقدم تغطية شاملة وحصرية للمباريات بتقنيات متقدمة تسمح للمشاهدين بالاستمتاع بأعلى مستويات الجودة البصرية والصوتية.

وتأتي هذه الخدمة كخطوة إضافية لدعم وتعزيز مشاهدة الرياضة في المملكة، وتشجيع الجماهير على دعم أنديةها المفضلة ومتابعة مسيرتها في البطولات المحلية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك 2024

بالنسبة لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك 2024، فقد تم تحديدها للبث على قناة SSC 1، حيث ستتاح الفرصة للمشاهدين لمتابعة كل لحظة من هذه المواجهة الحماسية والمثيرة.

تعتبر هذه الخطوة إضافة قيمة للمشاهدين، حيث تتيح لهم فرصة متابعة أبرز الأحداث الرياضية والتشجيع على الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. ومن المتوقع أن يكون الاهتمام والمتابعة كبيرين خلال هذه المباراة المثيرة، والتي ستكون منافسة شرسة بين الفريقين على بلوغ المراحل المتقدمة في البطولة.

بمكنك مشاهدة قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك من خلال القمر الصناعي عرب سات فقط، من خلال التردد التالي..

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والفيصلي تويتر في كأس خادم الحرمين من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".

الاتحاد يعبر الخلود بصعوبة في كأس الملك

أما على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد بدأ الاتحاد المحترف بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، مشواره من دور الستة عشر بتفوق صعب على الخلود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

الفيصلي الذي يلعب في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، جاءت آخر مبارياته أمام أُحد يوم 29 يناير الماضي وتفوق العنابي بهدف دون رد، في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري.

وعلى مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد تفوق الفيصلي على النجمة في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من لوكاس سوزا ويزيد يحيى جوشان ولوكاس سوزا.

تشكيل نادي الأتحاد أمام الفيصلي

المركز اللاعبون حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع أحمد حجازي، عمر هوساوي، حسن كادش، فواز الصقور وسط الميدان نغولو كانتي، فيصل الغامدي، فابينيو، أحمد الغامدي خط الهجوم عبد الرزاق حمدالله، رومارينهو

أرقام كريم بنزيما مع الاتحاد

شهدت الفترة الأخيرة انتقادات متزايدة تجاه اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، نتيجة لتراجع مستواه مع ناديه الجديد الاتحاد بعد انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023. وقد أدى هذا التراجع في أدائه إلى عدم تحقيق الإضافة المأمولة منه للفريق.

في الموسم الحالي 2023-2024، تمكن بنزيما من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة شارك فيها مع الاتحاد في جميع المسابقات. وتحديدًا في بطولة دوري روشن السعودي، سجل 9 أهداف، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

على الرغم من أداء بنزيما الإيجابي، إلا أن فريق الاتحاد لم يحقق أفضل مستوياته في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة. يبتعد الفريق بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر، وبفارق 18 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

لتصحيح مسار الفريق، أبرم الاتحاد عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. فقد تعاقد مع الظهير الأيمن فواز الصقور، والحارس محمد المحاسنة، والمدافع سعد الموسم، ومتوسط الميدان حامد الغامدي، والجناح الهجومي أحمد الغامدي.

تلك الصفقات تأتي في إطار جهود الفريق لتعزيز تشكيلته وتحسين أدائه خلال المرحلة الثانية من الموسم، بعدما واجه تراجعًا حادًا في النتائج خلال الفترة الماضية. ويأمل الجميع في أن تتحسن نتائج الفريق مع وصول اللاعبين الجدد وتأقلمهم مع الفريق، لتحقيق طموحاتهم والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.