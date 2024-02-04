رابط رسمي..نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس،تُرصد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية لعام 2024 برقم الجلوس، حيث خضع أكثر من 113 ألف طالب وطالبة للامتحانات في جميع إدارات التعليم بالمحافظة. أعلنت سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عملية تصحيح أوراق الاجابة جارية، وتُولى اهتمامًا كبيرًا بتصحيح كافة أجزاء الامتحانات بدقة، مع التركيز على مصلحة الطلاب.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سيكون الوسيلة المعتمدة لتحميل نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس. وما زالت مراكز الكنترول تعمل على تصحيح الأوراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في 7 فبراير الجاري، بعد الانتهاء من جميع العمليات المتعلقة بالتصحيح وحساب نسب النجاح وتحديد الطلاب المتفوقين في كل مدرسة وإدارة تعليمية.

تحدثت المحافظة عن إشادة الطلاب بمستوى الامتحانات، مع توقع ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعدما وُجِدت الامتحانات سهلة ومباشرة حسب تقييم الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

تتمثل أهمية نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلاب في أنها تُحسب مع مجموع الترم الثاني لتحديد مسارهم في التعليم الثانوي. ويجب التنويه بأن الإعلان عن النتيجة يتم فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن المواد التي لا تُضاف إلى المجموع في الترم الثاني، وتشمل التربية البدنية بدرجة 40، والتربية الفنية بدرجة 20، والحاسب الآلي بدرجة 20. وأصدرت المديرية قرارًا للعاملين في الكنترول بالتركيز على تصحيح الأوراق بدقة لضمان حقوق الطلاب قبل اعتماد النتيجة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول في محافظة القليوبية في السابع من فبراير، قبل انتهاء إجازة منتصف العام. وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الحصول على النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس الموضح أعلاه. وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بلغ 113،262 طالبًا، وقد اجتازوا الامتحانات بنجاح.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج واوائل الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة القليوبية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخصوص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأنها قد طلبت من العاملين في الكنترول وأعضاء لجان التصحيح العمل بعناية فائقة، والالتزام بالدقة والجودة أثناء تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة تفاصيلها بدقة، وذلك عند تقدير الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية، بهدف ضمان حصول كل طالب على درجاته العادلة. وأكدت أنه من المنتظر الإعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعداد الكشوف النهائية للنتائج، مشيرة إلى أن النتيجة ستتوفر إلكترونيًا على الرابط المذكور فور التصديق عليها، ولفتت إلى أنه تم توفير البنية التحتية والكوادر اللازمة لإتمام العملية بأقصى سرعة ممكنة.