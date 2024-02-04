نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط رسمي..نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تقارير وحوارات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم ا

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس،تُرصد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية لعام 2024 برقم الجلوس، حيث خضع أكثر من 113 ألف طالب وطالبة للامتحانات في جميع إدارات التعليم بالمحافظة. أعلنت سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عملية تصحيح أوراق الاجابة جارية، وتُولى اهتمامًا كبيرًا بتصحيح كافة أجزاء الامتحانات بدقة، مع التركيز على مصلحة الطلاب.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سيكون الوسيلة المعتمدة لتحميل نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس. وما زالت مراكز الكنترول تعمل على تصحيح الأوراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في 7 فبراير الجاري، بعد الانتهاء من جميع العمليات المتعلقة بالتصحيح وحساب نسب النجاح وتحديد الطلاب المتفوقين في كل مدرسة وإدارة تعليمية.

تحدثت المحافظة عن إشادة الطلاب بمستوى الامتحانات، مع توقع ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعدما وُجِدت الامتحانات سهلة ومباشرة حسب تقييم الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

تتمثل أهمية نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلاب في أنها تُحسب مع مجموع الترم الثاني لتحديد مسارهم في التعليم الثانوي. ويجب التنويه بأن الإعلان عن النتيجة يتم فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن المواد التي لا تُضاف إلى المجموع في الترم الثاني، وتشمل التربية البدنية بدرجة 40، والتربية الفنية بدرجة 20، والحاسب الآلي بدرجة 20. وأصدرت المديرية قرارًا للعاملين في الكنترول بالتركيز على تصحيح الأوراق بدقة لضمان حقوق الطلاب قبل اعتماد النتيجة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول في محافظة القليوبية في السابع من فبراير، قبل انتهاء إجازة منتصف العام. وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الحصول على النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس الموضح أعلاه. وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بلغ 113،262 طالبًا، وقد اجتازوا الامتحانات بنجاح.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج واوائل الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة القليوبية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب شبرا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق شبرا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخصوص التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بمحافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأنها قد طلبت من العاملين في الكنترول وأعضاء لجان التصحيح العمل بعناية فائقة، والالتزام بالدقة والجودة أثناء تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة تفاصيلها بدقة، وذلك عند تقدير الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية، بهدف ضمان حصول كل طالب على درجاته العادلة. وأكدت أنه من المنتظر الإعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعداد الكشوف النهائية للنتائج، مشيرة إلى أن النتيجة ستتوفر إلكترونيًا على الرابط المذكور فور التصديق عليها، ولفتت إلى أنه تم توفير البنية التحتية والكوادر اللازمة لإتمام العملية بأقصى سرعة ممكنة.

أغلق
القليوبية محافظة القليوبية نتيجة القليوبية نتيجة محافظة القليوبية نتيجة الإعدادية القليوبية الشهادة الإعدادية القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية الشهادة نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الإعدادية القليوبية 2024 محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس أوائل الشهادة الإعدادية نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي 2024 البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية بوابة القليوبية التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الاول رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لينك نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتائج الشهادات رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالأسماء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني موقع المصري اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بوابة التعليم الأساسي محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية pdf بوابة التعليم الاساسي أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رسميًا..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية عبر هذا الرابط برقم الجلوس فقط {لينك شغال}

حصريا ظهرت هنا.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظة الفيوم - الشرقية - القليوبية - المنوفية - أسيوط - الغربية

الرابط الرسمي نتيجتك بالدرجات.. نتيجة إعدادية المنوفية 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

رابط رسمي..ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 عبر "بوابة الفجر" حصرياً

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "رسمياً الآن" عبر بوابة الفجر