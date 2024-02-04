بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت في الدوري الإسباني

منافسة الليجا بين Real Madrid vs Atletico Madrid اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، وتزداد حماسة عشاق كرة القدم حول العالم مع اقتراب موعد مباراة الديربي المشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. يعد هذا الديربي من اللقاءات المثيرة والمنتظرة التي تشهدها البطولة الإسبانية، حيث تتصادم قوى الريال وأتلتيكو في صراع دائم على تحقيق الانتصار والتفوق.

وتأتي هذه المواجهة في ظل تصدر ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد تعادل منافسه جيرونا في الجولة السابقة. يسعى الريال إلى تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف الابتعاد بصدارة الليغا وزيادة الفارق بينه وبين المنافسين.

من جانبه، يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وسط طموحات كبيرة لكتابة التاريخ مرة أخرى. يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز على الريال ليثبت قوته ويحرم منافسه من الابتعاد في الصدارة، بعد أن تمكن من التغلب عليه في مناسبتين سابقتين.

تزيد أهمية هذه المواجهة من جاذبيتها وإثارتها، حيث تشتعل صراعات الليغا بين الفريقين الرائدين في البطولة. ويأتي هذا الصراع في ظل تألق فريق جيرونا الذي نجح في المنافسة على المراكز المتقدمة والتقدم في جدول الترتيب.

من المتوقع أن يكون البحث عن طرق مشاهدة المباراة محورًا لاهتمام العديد من عشاق كرة القدم، حيث يسعى الجميع لمتابعة تفاصيل وأحداث هذا الديربي المثير والمهم في إطار المنافسة الكروية الرائعة التي تشهدها الليغا الإسبانية هذا الموسم.

متي موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني؟

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" الشهير، الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، ويستقبل ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مباراة مرتقبة، مساء اليوم الأحد الموافق 4 فبراير. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023-2024.

وتشكل المباراة بين الريال وأتلتيكو مدريد ديربي العاصمة المثير والمنتظر، حيث يتصارع الفريقان على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في صدارة جدول ترتيب الليجا. سيسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز أمام جماهيره الوفية والابتعاد في صدارة الترتيب، بينما يسعى أتلتيكو مدريد للخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع منافسيه في الصدارة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

وأعلنت رابطة لا ليجا أن موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، لتكون في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني؟

قنوات بين سبورتس القطرية تعد المصدر الرئيسي لبث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023/2024. وتحمل هذه القنوات الحق الحصري لنقل جميع مباريات الليجا الإسبانية، مما يجعلها المصدر الأساسي للمشاهدين في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. وبناءً على ذلك، يمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة مباراة الديربي المثيرة بين الريال وأتلتيكو مدريد بث مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

تلك القناة توفر تجربة مشاهدة فائقة الجودة وبدقة عالية، مما يسمح للمشاهدين بالاستمتاع بأدق تفاصيل اللعب وأهم لحظات المباراة. وبفضل التغطية الشاملة التي تقدمها بين سبورتس، يمكن للمشجعين الاستمتاع بأجواء الديربي والتوتر المثير بين الفريقين مباشرة من راحة منازلهم.

من المتوقع أن يكون للمباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يترقب الملايين من عشاق كرة القدم هذا اللقاء الحاسم. وسيكونون على موعد مع أجواء مشوقة وتنافسية بين الفريقين، مما يجعل اللقاء مثيرًا للاهتمام لكافة عشاق الساحرة المستديرة.

تردد قناة beIN Sports HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يُمكنك متابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024 عبر الاشتراك في باقة البث الرياضية من خدمة "تطبيق تود". من خلال هذه الباقة، ستحصل على إمكانية مشاهدة المباراة مباشرة وبجودة عالية، مما يضمن تجربة رياضية مثالية.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم، لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الممتاز كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ناتشو - ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - جود بيلينجهام - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

ينتظر أن يكون تشكيل أتلتيكو مدريد الليلة، لمقابلة الريال في الدوري الإسباني 2023/2024 كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، سافيتش - أكسيل فيتسل - هيرموسو - لينو.

خط الوسط: كوكي - دي بول - بابلو باريوس.

خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان.

ريال مدريد واتلتيكو مدريد.. عقدة الصدارة للمرنجي

منذ تلك الحين، خاض فريق أتلتيكو مدريد سبع مباريات على ملعب فريق ريال مدريد، منها ست مباريات على ملعب سانتياجو برنابيو ومباراة واحدة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. وخلال تلك المواجهات، انتهت ثلاث مباريات بخسارة لفريق أتلتيكو مدريد، في حين انتهت أربع مباريات بالتعادل.

في موسم 2016-2017، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح المدافع بيبي التسجيل لفريق ريال مدريد، بينما سجل جريزمان هدف التعادل لفريق أتلتيكو مدريد.

وفي اللقاء التالي في موسم 2017-2018، انتهت المباراة أيضًا بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لصالح فريق ريال مدريد، وعادل جريزمان النتيجة لصالح فريق أتلتيكو مدريد.

أما في موسم 2018-2019، فقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وعاد فريق ريال مدريد للفوز في الموسم التالي، 2019-2020، بهدف من دون رد سجله الفرنسي كريم بنزيما.

واستمرت سلسلة الانتصارات لصالح فريق ريال مدريد في المواسم التالية، حيث انتهت المباريات بفوز لريال مدريد بنتيجة 2-0 في كل من موسمي 2020-2021 و2021-2022، بينما انتهت المباراة الأخيرة التي أُقيمت في الموسم السابق 2022-2023 بالتعادل 1-1.

وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن هذه السلسلة ليست الأسوأ بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد في مباريات الديربي، إذ كان هناك ثلاث سلاسل أطول تعاني منها الفريق في السابق. على سبيل المثال، لم ينجح الفريق في الفوز على غريمه في ملعبه لمدة 14 عامًا، حيث انتهت تلك السلسلة بفوزه أخيرًا في مايو عام 2013.

كما أنه في الفترة من ديسمبر عام 1957 إلى مايو عام 1964، لم يتمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز على ريال مدريد في ملعبه. وفي الفترة من نوفمبر عام 1973 إلى أكتوبر عام 198

3، لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز على ريال مدريد في ملعبه لمدة تزيد عن 14 مباراة متتالية.