مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

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ريال مدريد ضد اتلتيكو
ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد - الدوري الإسباني

ديربي مدريد بين Real Madrid vs Atletico Madrid اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني،  يُعد ملعب سانتياجو برنابيو في مدينة مدريد، إسبانيا، الواجهة الحضارية لواحدة من أهم المواجهات في عالم كرة القدم، وهي المواجهة الحماسية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية. يُنظر إليها على أنها واحدة من أكبر اللحظات الرياضية التي تجتذب عشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم.

في هذا اللقاء المهم، يُستقبل فريق ريال مدريد منافسه التقليدي أتلتيكو مدريد في مباراة مرتقبة يُنتظر أن تكون مليئة بالإثارة والتشويق. يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا، حيث نجح في تحقيق 57 نقطة من 22 مباراة خاضها هذا الموسم. يسعى الفريق الملكي لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء الحاسم للحفاظ على صدارته وتعزيز آماله في التتويج بلقب الدوري.

من جهة أخرى، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب، ويتبقى بينه وبين ريال مدريد فارق قدره 10 نقاط قبل هذه المواجهة الهامة. يسعى أتلتيكو لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق وتعزيز آماله في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يسعي ريال مدريد للفوز على أتلتيكو مدريد من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر بينما تسعى كتيبة دييجو سيميوني لتعطيل الملكي والفوز في المباراة الثانية على التوالي، ويوفر لكم موقع الجمهور متابعة المباراة من خلال القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

كما يمكنكم معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الاسباني، من خلال متابعة موقعنا الذي يهتم بنقل المباريات المهمة في مختلف البطولات، لذا يعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ينتظر عشاق ريال مدريد الملكي حول العالم، مباراة قوية تجمع فريقها مع أتلتيكو مدريد الإسباني في تمام الساعة العاشرة من مساء غدا الأحد، لذا يعرض موقعنا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

كما يمكنكم معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. من خلال متابعة موقعنا لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر شبكة القنوات القطرية بين سبورت  مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت وهي الناقل الحصري والحاصل علي حقوق إذاعة البطولة في الشرق الأوسط، ومن الجدير بالذكر أن اللقاء الليلة سيذاع عبر bein sports HD1، كما يمكنكم معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، من خلال متابعة موقعنا الذي يهتم بنقل المباريات الهامة في مختلف البطولات، لذا يعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

موعد مباراة الريال واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستقبل فريق ريال مدريد الذي يلعب على أرض ملعبه “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد،  بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت منافسه في الليجا فريق الأبيض والأحمر أتلتيكو مدريد. إذ أن موعد المباراة هو الموافق اليوم الأحد 4-2-2024. كما تنطلق مجريات مباراة الريال وأتلتيكو مدريد مباشر من إسبانيا، في الأوقات التالية:

الدولةالتوقيت
إسبانيا – ألمانيا – إيطاليا – المغرب – تونس – الجزائر – فرنسا9:00 م
السعودية (مكة / الرياض) – العراق – قطر – الأردن – البحرين – الكويت – تركيا11:00 م
مصر – ليبيا – فلسطين10:00 م
الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي / دبي) – عُمان12:00 ص منتصف ليل الأثنين
المملكة المتحدة8:00 م
 مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 

أين يمكنني مشاهدة لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد؟

يُمكنك متابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني 2024 عبر الاشتراك في باقة البث الرياضية من خدمة "تطبيق تود".

ترتيب ريال مدريد واتلتيكو مدريد قبل بداية المباراة

قبل بدء المباراة، يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، حاز عليها من خوضه 22 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي. بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، وذلك بعد مشاركته في 22 مباراة أيضًا.

موقف ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر فريق ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، برصيد 57 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة، حيث يسعى الملكي لتحقيق الفوز وتعزيز تصدره لترتيب الليجا، وتوسيع الفارق مع جيرونا صاحب المركز الثاني بفارق نقطة مع الريال.

تشكيل ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد المتوقع اليوم

حراسة المرمىأندري لونين
خط الدفاعميندي – روديجر – لوكاس فاسكيز – ناتشو
خط الوسطمودريتش – تشواميني – فالفيردي
وسط هجوميجود بيلينجهام
هجومخوسيلو ماتو – جونيور

التشكيلة المتوقعة لفريق أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الليجا

حارس المرمىيان أوبلاك
خط الدفاعأكسيل فيتسل – هيرموسو – ماندافا
مركز الوسطماركوس – بابلو باريوسر – يكيلمي – فيرميرين – ساؤول نيجيز
الهجومأنخل كوريا – ديباي

الريال يواجه أتلتيكو فى ديربي مدريدي ناري

قبل خوض المباراة، يدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وهو يطمح في تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة الليجا في مواجهته الشرسة مع جيرونا. بينما يجد أتلتيكو مدريد نفسه في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، وهو يتطلع إلى تحقيق الانتصار للتقدم في جدول الترتيب والاقتراب من المتصدرين.

لقاء الليلة يعتبر الرابع الذي يجمع بين الفريقين خلال الموسم الحالي، حيث يتفوق أتلتيكو مدريد بفوزين، الأول خلال مواجهة الدور الأول من الليجا بنتيجة 3-1، والثاني في دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4-2 بعد التمديد.

فيما حقق ريال مدريد فوزًا وحيدًا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية بنتيجة 5-3.

من الناحية التاريخية، التقى الفريقان في 225 مباراة، حيث تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في 115 مباراة، بينما نجح أتلتيكو مدريد في الفوز في 57 مباراة، وانتهت 53 مباراة بالتعادل.

وقد سجل لاعبو ريال مدريد 393 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد، بينما استقبلوا 297 هدفًا منهم.

تلك المباراة ليست مجرد صراع رياضي، بل هي تجسيد لتاريخ وتقاليد ديربي مدريد، حيث يتبادل الفريقان الغريمان الأهداف والانتصارات بشراسة وتحدي، ويحملون في كل مواجهة رغبة قوية في تحقيق الفوز وترك بصمة إيجابية في تاريخ الكرة الإسبانية.

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