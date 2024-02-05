حسين لبيب: جوميز سوف يكون علامة في تاريخ الزمالك وطموح الجماهير لا يتوقف

الفجر الرياضي
حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب الجديد البرتغالي جوزيه جوميز سيكون إضافة هامة لتاريخ الفريق البيضاوي. تم الإعلان عن تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جوميز لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

تصريحات حسين لبيب

وفي تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، أشار لبيب إلى أن جوميز سيكون واحدًا من أبرز المدربين في تاريخ النادي، مؤكدًا على جهود مجلس الإدارة في تصحيح مسار الفريق. وأكد أنهم عملوا بجد لتحسين صفوف الفريق وتحقيق التعاقدات المميزة بعد رفع القيد الرياضي.

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وأوضح لبيب أن النادي سعى لتحقيق وعوده لجماهيره من خلال الجهود المبذولة في ملف الصفقات، مشيرًا إلى أنهم تحركوا بحزم وفقًا لخطة محددة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للنادي وسعادة جماهيره. وأخيرًا، أعلن الزمالك تعاقده مع عدد من اللاعبين البارعين لتعزيز قوة الفريق في المرحلة المقبلة.

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