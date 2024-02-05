زيلينسكي يصرح علانية بأنه يفكر في استبدال قائد الجيش الأوكراني

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الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأحد، علانية، بأنه يفكر في استبدال فاليري زالوجني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة.

وقال في مقابلة مع قناة "Rai1" التلفزيونية الإيطالية ردًا على سؤال حول الخلافات مع زالوجني: "هذا سؤال يتعلق بالأشخاص الذين يجب أن يقودوا أوكرانيا. بالطبع هناك حاجة إلى إعادة ضبط وبداية جديدة".

وأضاف: "عندما نتحدث عن هذا، أعني استبدال عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، ليس فقط في المجال العسكري. أفكر في هذا الاستبدال، هذا صحيح".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن "استبدال شخص واحد لا يعني أنه يمكنك الآن العودة للسير على الطريق"، لافتًا إلى أن "هذه القضية تخص فريق الإدارة بأكمله الذي يقود البلاد".

فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا أوكرانيا
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