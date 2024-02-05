استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد، منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة، بنسبة نجاح 88.73% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد من تقدموا لامتحانات 80 ألفا و971 طالبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الأول 2024:

و أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية أن عمليات التصحيح قد انتهت وأنه تجري الآن عملية تجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج لعرضها على مكتب المحافظ ومن المقرر أن تتم نشر نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية بعد تأكيدها واعتمادها، وبذلك، يُمكنك تحميل نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة المنوفية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة لمحافظة المنوفية بعد إعلانها واعتمادها رسميًا، وذلك عقبفترة من التوتر والقلق بين الطلاب والطالبات في انتظار معرفة نتائجهم والشعور بالطمأنينة بعد عملهم الشاق طول مدة الدراسة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 % و تقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72،73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم

رابط نتيجة تالتة اعدادي محافظة المنوفية 2024

طبقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن مجموع درجات طالب الشهادة الاعدادية تالتة إعدادي عبارة عن 140 درجة لكل ترم بواقع 280 درجة للترمين، تتضمن المواد الدراسية الأساسية وهي اللغة العربية بواقع 40 درجة للترم، اللغه الانجليزيه بواقع 30 درجة، الرياضيات تفريعاتها جبر واحصاء وهندسة بواقع 30 درجة للترم، العلوم بواقع 20 درجة، الدراسات الاجتماعية بواقع 20 درجة للترم، ذلك على ألا تضاف درجات التربيه الدينيه الاسلاميه والتربية الفنية، وكذلك الحاسب الآلي لمجموع الطالب وذلك لا يغني عن كونهم مواد نجاح يلزم تخطي درجة النصف فيهم على الاقل لتجاوز العام.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنوفية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين الكوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منوف التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اشمون التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تلا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قويسنا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الباجور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الشهداء التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بركة السبع التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سرس الليان التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السادات التعليمية 2024.

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