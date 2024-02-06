باحث بالشأن الاستراتيجي: اجتماعات مجلس الأمن تأخذ مأخذا تقليديا

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال أبو بكر باذيب الباحث بالشأن الاستراتيجي، إن تقديم روسيا بطلب لمجلس الأمن لمناقشة تدخل الولايات المتحدة على السيادة في سوريا والعراق واليمن، لن تفيد بشيء، فهناك سلبية كبيرة في إدارة اجتماعات مجلس الأمن، في تأخذ مأخذا تقليديا.

وأضاف «باذيب» خلال حديثه عبر سكاي مع الإعلامية إيمان الحويزي لمطروح للنقاش على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة بعملياتها في سوريا والعراق واليمن، تعتقد أنها تدافع عن الأمن الملاحي الدولي، وتحافظ على قدراتها على إبقاء سلاسل الإمداد دون تجاوزها والاعتداء عليها، ولكن في الحقيقة هذا تهديد كبير للأمن والاقتصاد العالمي وسيكون بمثابة كارثة أن أستمر.

وتابع الباحث بالشأن الاستراتيجي، أن آلية الإحاطة في مجلس الأمن ستأخذ بعد تقليدي، ولن تتجاوز الاجتماعات الفاشلة، التي لن تصل إلى قرار بحد ما تقوم به الولايات، ففي النهاية هناك دولتين كبيرتين من الصعب إصدار قرارات تنتقدهم أو توقف ما يقومون به من اعتداءات.

وأكمل: «الكثير من الدول التي ليس لها دخل أو دافع مباشر في أزمة الشرق الأوسط، منها الهند والصين، ترى أن هناك تأثيرات اقتصادية لا يمكن تجاوزها وأن هذه الأزمة ستصل تداعياتها تؤثر على اقتصاد العالم وجوانبه السياسية ولن ترحم أحدا».

الاقتصاد العالمي مجلس الأمن الولايات المتحدة اقتصاد العالم سوريا والعراق
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