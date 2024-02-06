بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في كأس آسيا..الشوط الأول (0-0)

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في كأس آسيا

يلا شوت كاس اسيا مشاهدة مباراة الاردن وكوريا الجنوبية اليوم بث مباشر في 1⁄2 نهائي كأس آسيا،منافسة آسيوية بين Jordan - South Korea اليوم،شاهدوا مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر على يلا شوت في نصف نهائي كأس آسيا، حيث يستعد منتخب الأردن بتركيز كامل لمواجهة التحدي الكبير أمام كوريا الجنوبية في هذه المرحلة المهمة من البطولة. المباراة ستُقام في استاد أحمد بن علي.

مباراة الأردن مباشر يلا شوت يُعتبر وصول المنتخب الأردني إلى نصف نهائي البطولة هذه المرة إنجازًا تاريخيًا، حيث تحقق بعد تحقيق الفوز على طاجيكستان في ربع النهائي والعراق في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة الاردن وكوريا الجنوبية بث مباشر تأهل النشامى إلى دور الستة عشر بعد أداء جيد في مرحلة المجموعات، حيث جاءوا في المركز الثالث في المجموعة الخامسة، والتقوا في دور الستة عشر بمنتخب كوريا الجنوبية الذي احتل المركز الثاني. انتهت المباراة بتعادل إيجابي 2-2.

وفي دور الستة عشر، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في التأهل بعد ركلات الترجيح في مباراته مع المنتخب السعودي، وفي ثمن النهائي تمكنوا من التأهل على حساب المنتخب الأسترالي.

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متى موعد وتوقيت مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا2023؟

يلا شوت كاس اسيا مباراة الأردن مباشر يلا شوت سيتم إقامة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في نصف نهائي كأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير/شباط، على ملعب ستاد أحمد بن علي.

ستبدأ المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الأردن وقطر والسعودية، الخامسة بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة الاردن وكوريا الجنوبية اليوم بث مباشر في 1⁄2 نهائي كأس آسيا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2023؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر عبر يلا شوت، يجب أن تعلم أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تمتلك حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

مشاهدة مباراة الاردن وكوريا الجنوبية بث مباشر للمشتركين في باقة بي إن سبورتس الآسيوية، يمكنهم متابعة مباراة منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية.

يلا شوت كاس اسيا في المملكة العربية السعودية، ستتم بث المباراة على قنوات SSC المشفرة، بينما ستكون قناة أبوظبي الآسيوية مسؤولة عن البث في الإمارات، وستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة نقل المباراة في العراق.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد القنوات الناقلة الأخرى:

تردد قناة SSC1 تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف أشاهد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا؟

مباراة الأردن مباشر يلا شوت للمشاهدة المباشرة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

في المملكة العربية السعودية، يمكنك متابعة البث عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP". أما في الإمارات، يمكنك الاشتراك في تطبيق "StarzPlay" للمشاهدة عبر الإنترنت.

حكام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

مشاهدة مباراة الاردن وكوريا الجنوبية بث مباشر تم تكليف الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإدارة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023، حيث تم تعيين الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن لقيادة المباراة.

سيكون هناك ثلاثة حكام مساعدين يساندون الحكم الرئيسي في الملعب. يتكون فريق التحكيم من الإماراتيين: محمد أحمد يوسف كمساعد أول، حسن المهري كمساعد ثانٍ، وعمر آل علي كحكم فيديو.

تشكيلة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في أمم آسيا

أولًا: تشكيل منتخب الأردن

حارس مرمى: يزيد أبو ليلى

ثلاثي الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب

مربع الوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حداد

مثلث الهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

ثانيًا: تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

حارس مرمى: جو هيون وو

رابعي الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

مربع الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

ثنائي الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية قبل نصف نهائي آسيا

تاريخ لقاءات منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية يشير إلى ست مواجهات فقط بينهما. من بين هذه المباريات، كانت أربع مباريات رسمية واثنتان وديتان. فاز المنتخب الأردني في مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات رسمية، في حين خسر في المباراتين الوديتين وفي مباراة رسمية.

مواجهة مكررة في أمم آسيا 2023:

آخر لقاء بين المنتخبين كان في المرحلة الأولى من بطولة كأس آسيا الحالية، وانتهت بالتعادل 2-2. تمكن المنتخب الأردني من تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بفضل هدفي بارك يونغ وو (ضد مرمى فريقه) ويزن النعيمات.

المواجهة الأولى بين الأردن وكوريا الجنوبية كانت في بطولة كأس آسيا 2004، حيث حقق المنتخب الأردني أول نقطة له في البطولة بالتعادل السلبي في أول مشاركة له.

في مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2008، تعادل الفريقان مجددًا بنتيجة 2-2 في سيول، بينما حقق المنتخب الكوري الجنوبي أول انتصار له على الأردن (1-0) في مباراة الإياب.

في مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2008، تعادل الفريقان مجددًا بنتيجة 2-2 في سيول، بينما حقق المنتخب الكوري الجنوبي أول انتصار له على الأردن (1-0) في مباراة الإياب.

فاز المنتخب الكوري الجنوبي أيضًا في مباراة ودية عام 2008 بنتيجة (1-0) في سيول. وفي مباراة ودية أخرى عام 2014 في عمان، حقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بنتيجة (1-0).

كما فاز المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة ودية عام 2008 بنتيجة (1-0) في سيول، وفي مباراة ودية أخرى عام 2014 في عمان، حقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بنتيجة (1-0).

هداف منتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية:

في إحصائيات المواجهات بين الفريقين، يعتبر حسن عبد الفتاح هو أكثر لاعب سجل أهدافًا في مرمى كوريا الجنوبية برصيد هدفين. بينما شارك عبد الله ذيب في ثلاث مباريات رسمية ولعب كبديل في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية، مما يجعله أكثر اللاعبين الأردنيين تواجدًا في مباريات الفريقين.

فاز المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة رسمية وتعادل في ثلاث مباريات، وسجل 7 أهداف في مرمى الأردن مقابل 4 أهداف في مرماه.

نيلو فينغادا، المدرب البرتغالي، هو أكثر المدربين قيادة المنتخب الأردني في مبارياته أمام كوريا الجنوبية، حيث قاد الفريق في 3 مباريات في عام 2008، حقق فيها الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر في اثنتين.

في التصنيف الأخير للفيفا، يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الـ23 عالميًا والثالث في قارة آسيا، بينما يحتل منتخب الأردن المركز الـ87 عالميًا والـ13 في قارة آسيا.