قرر محمد يوسف المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على تعيين مدرب وطني.

محمد يوسف يقرر الرحيل بعد اقتراب حسام حسن من تدريب منتخب مصر

وجاء قرار يوسف بعد أقل من 48 ساعة من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيينه كمدرب للمنتخب بشكل مؤقت ومدرب عام مع الجهاز الفني الجديد حال كان أجنبي.

وأبدى مدرب الأهلي الأسبق، تواجده في منصب المدرب العام مع مدرب وطني، خاصةً أنه من المدربين أصحاب فكرة الرجل الأول في الأجهزة الفنية، وبالتالي لن يفيد وجوده مع الجهاز المصري.

واقترب حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، من تولي المهمة الفنية للمنتخب المصري، بعدما نال موافقة الأغلبية من اتحاد الكرة، لتحمل المسؤولية بالفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع حسام حسن، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على تدريب الفراعنة وآلية العمل بالفترة المقبلة، في ظل وجود مباريات هامة في تصفيات كأس العالم.

