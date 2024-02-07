نواب بني سويف يقدمون سؤالًا بشأن رئيس الجامعة: مش فاضي للأهلية (مستندات)

محافظات
النواب: علي بدر ومحمد
النواب: علي بدر ومحمد رجب ورمضان أبوحسان

قّدم 3 أعضاء بمجلس النواب عن محافظة بني سويف، سؤالًا للدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، بشأن تولي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تسيير أعمال جامعة بنى سويف الأهلية.

 

ووقع النواب الثلاث على بيان سؤالهم، منفردين، هم: النائب الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إهناسيا، والنائبان محمد رجب، ورمضان أبو حسان، عضوا المجلس عن دائرة مركز ومدينة بني سويف.

 

وطالب النواب بتوجيه سؤالهم لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

 

وقال النواب فس سؤالهم: عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تولي رئيس جامعة بنى سويف تسيير أعمال جامعة بنى سويف الاهلية، بالرغم من عدد الكليات الكبيرة بجامعة بنى سويف الحكومية وعدم تواجده جميع أيام الأسبوع بالجامعة وكذلك عمله الخاص ببنى سويف أو القاهرة.

 

وأضاف النواب: الأمر الذي يعرض الجامعة الأهلية للخطر وعدم تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بالمقارنة مع الجامعات الأهلية الأخرى، وعدم اكتمال المباني لاستيعاب الطلاب بالجامعة الأهلية، فضلًا عن عدم توافر أعضاء هيئة التدريس للجامعة الأهلية ببنى سويف لتدريس المناهج الدراسية، مما أثر على العملية التعليمية والإشرافية بجميع كليات الجامعة الأهلية ببنى سويف، مطالبين بإدراج السؤال في أقرب جدول للأعمال.

 

سؤال النائب رمضان أبو حسان
سؤال النائب علي بدر
سؤال النائب محمد رجب
نواب بنى سويف جامعة بني سويف الاهلية جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف دكتور منصور حسن كليات جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف الاهلية النائب علي بدر النائب رمضان ابوحسان النائب محمد رجب
Elfagr.org

مواد متعلقة

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية (صور)

محافظ بني سويف يشيد بأنشطة الجامعة في النسخة الـ12 بمهرجان إبداع

ضبط شخص حاصل على دبلوم فني صناعي ينتحل صفة طبيب ويدير طبي ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا رمضان بمركز الواسطى

"من لم يمت بالسيف مات بغيره".. قصة موجهة لغة عربية نجت من حادث سير وتوفيت في سقوط مصعد ببني سويف

نائب مساعد وزير الخارجية: بني سويف تمتلك مقومات سياحية واستثمارية واعدة

الآن رابط شغال.. نتيجة 3 إعدادي بمحافظة بني سويف برقم الجلوس

بنسبة نجاح  73.6%.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الإعدادية

الأكثر قراءة

"النتيجة ظهرت" لينك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات (استعلم عن نتيجتك 3 إعدادي)

الآن لـيـنــكـ رسمـي هـنــا Here.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظة الفيوم - الشرقية - القليوبية - أسيوط

"لووولي مبرووووك".. الرابط الرسمي نتيجة إعدادية القليوبية 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس

"ثلاثية قطرية تُطيح بإيران" شاهد أهداف مباراة قطر وإيران 7-2-2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

قطر تسحق إيران بثلاثية وتضرب موعدًا مع الأردن في نهائي كأس آسيا

العنابي في مواجهة النشامي .. ملخص وأهداف مباراة قطر وإيران اليوم في نصف نهائي كأس آسيا

قطر تكتب التاريخ وتتأهل للنهائي بفوز ملحمي 3-2 على إيران