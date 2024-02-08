برقم الجلوس والاسم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024

برقم الجلوس والاسم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024 من خلال الرابط الرسمي fayoum.gov.eg،بعد انتهاء الامتحانات في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، شهدت معدلات البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم ارتفاعًا بين أولياء الأمور والطلاب. أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج في غضون عشرة أيام على الأكثر من انتهاء الطلاب من اختبارات التمرين الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

قريبًا، ستظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم، حيث من المتوقع أن تكون متاحة خلال الساعات القليلة القادمة. تجري إعداد النتائج حاليًا وسيتم تحميلها عبر الإنترنت بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ. في حال واجه الطلاب أي صعوبة في الاطلاع على النتائج، يُرجى المحاولة مرة أخرى نظرًا لارتفاع الضغط على الموقع عند عرض النتائج. يُذكر أن عدد الطلاب المشاركين بلغ نحو 64،215 طالبًا، تم توزيعهم بعناية على 259 لجنة امتحانية متوزعة في مختلف أنحاء المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024

طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، برفقة أولياء أمورهم، ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024. من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في الفيوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. يترقب الجميع هذا الإعلان للتأكد من نتائج جهودهم الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024

حتى الآن، لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم. ونحن هنا في نذاكر نتابع جميع التطورات والإعلانات الرسمية بخصوص النتيجة، وسنقوم بنشر النتيجة بالأسماء وأرقام الجلوس والترتيب على موقعنا فور اعتمادها.

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تحديث بتاريخ 28 يناير 2024: قامت الدكتورة أماني قرني، وكيلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفيوم، بتوضيح أنه سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم فور اعتمادها من المحافظ. وأشارت إلى أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تكون النتيجة جاهزة للاعتماد والإعلان خلال منتصف الأسبوع المقبل. ترقبوا النتيجة فور اعتمادها على الفجر.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2024

أكدت الدكتورة أماني قرني، بصفتها وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم على ما يلي: