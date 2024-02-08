نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط حصري..نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024 بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2024 بالاسم ورقم الجلوس،جميع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم يتطلعون إلى معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي.

تُعلن نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات والرسمية والرسمية لغات عبر الموقع الإلكتروني لموقع محافظة الفيوم وصفحة مديرية التربية والتعليم على فيسبوك، حيث يمكن الوصول إليها باستخدام رقم الجلوس.

تم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مدارس محافظة الفيوم اعتبارًا من منتصف شهر يناير الماضي.

بعد مرور 48 ساعة من اعتماد النتائج، يتم توفير النتائج بشكل ورقي من خلال المدارس والإدارات التعليمية التابعة لها، ليتسنى للطلاب الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024

بعد انتظار طويل وترقب شديد من قبل أكثر من 65 ألف طالب، أعلنت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن موعد ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم قد حُدد بالفعل. وذلك بعد أن أصبحت الرؤية واضحة تمامًا أمام اللجان المكلفة بالتصحيح والمراجعة.

عمل جميع العاملين في المنظومة التعليمية بالإدارات التعليمية على متابعة الخطة الزمنية التي من شأنها رفع نتائج الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم قبل بداية الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين الطلاب من الاطلاع على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

قال الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمى للمحافظة أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم سيقوم غدا الخميس باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلان نسبة النجاح للطلاب، وإعلان ترتيب الإدارات التعليمية فى النتيجة والطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وبعدها ستعلن النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

  1. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب الفيوم التعليمية 2024.
  2. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق الفيوم التعليمية 2024.
  3. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اطسا التعليمية 2024.
  4. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سنورس التعليمية 2024.
  5. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طامية التعليمية 2024.
  6. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة يوسف الصديق التعليمية 2024.
  7. نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابشواى التعليمية 2024.

معظم نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في محافظات مصر قد ظهرت بالفعل، وكان آخرها نتيجة طلاب سنة تالتة اعدادي قنا والتي تم الإعلان عنها ظهر يوم الاربعاء 7 فبراير، ولم يتبقى سوى نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية والفيوم، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة أو في صباح الخميس على الأكثر، حيث يقوم السادة المحافظين باعتماد نتائج الاعدادية الرسمية والمهنية وأيضا نتيجة مدارس الصم والبكم والمكفوفين.

ومن المنتظر أن يبدأ الطلاب في استئناف الدراسة ترم ثاني للعام الدراسي الجاري 2023- 2024 من السبت الموافق 10 فبراير، مع خالص امنياتنا للجميع بالنجاج والتفوق الدائمين.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الأول

إحصائيات هامة حول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2024/2023:
عدد الطلاب: تقدم 68 ألفًا و192 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية.
عدد اللجان: تم تخصيص 268 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024
يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الأول 2024 فقط من خلال الخطوات التالية:

في البداية توجه إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم fayoum.gov.eg.

ثم النقر على نتائج الامتحانات.
ثم النقر على شهادة الاعدادية الترم الأول.
بعد ذلك، اكتب رقم جلوسك من اليسار إلى اليمين.
ثم النقر فوق عرض النتيجة.

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