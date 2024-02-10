زينة رمضان.. فن الاحتفال والتجميل في شهر الصيام، يعتبر شهر رمضان المبارك فترة مميزة تحمل في طياتها العديد من العادات والتقاليد الجميلة، ومن أبرزها زينة رمضان التي تمثل جزءًا أساسيًا من احتفالات هذا الشهر الفضيل. تعكس زينة رمضان تنوعًا ثقافيًا ودينيًا يعكس جمالية الاحتفال بشهر الصيام والتأمل والتسامح.

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زينة رمضان.. فن الاحتفال والتجميل في شهر الصيام

تتنوع زينة رمضان بين المساجد والشوارع والمنازل، حيث تزدان المساجد بالإضاءات الرمضانية والفوانيس الجميلة التي تعكس روح الفرح والبهجة. في الشوارع، تصطف الأضواء والزينة الملونة التي تزين المحلات التجارية والمطاعم، مما يضفي جوًا مميزًا ورومانسيًا على الأماكن العامة.

زينة رمضان.. فن الاحتفال والتجميل في شهر الصيام

أما في المنازل، فتتزين بأجمل الزينة الرمضانية من مفارش وسجاد وأضواء، وتصطف الفوانيس الزينة في النوافذ لتزيد من جمالية المنظر وتعكس الفرحة والاحتفالية.

زينة رمضان.. فن الاحتفال والتجميل في شهر الصيام

إلى جانب الزينة التقليدية، يعتبر تزيين الموائد الرمضانية بالتمور والماء واللبن والفواكه الطازجة جزءًا أساسيًا من زينة رمضان. تقدم الموائد الرمضانية فرصة للتجمع والتواصل الاجتماعي، وتعزز الروابط العائلية والاجتماعية.

زينة رمضان.. فن الاحتفال والتجميل في شهر الصيام

في النهاية، تعتبر زينة رمضان تعبيرًا عن الفرحة والاحتفال بقدوم هذا الشهر الكريم، وتعزز الروحانية والتقارب الاجتماعي بين الناس.

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