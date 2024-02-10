تعرف على طريقة تفتيح البشرة السمراء للأطفال بوصفات طبيعية، ينبغي الاهتمام بصحة الأطفال، وهناك طرق طبيعية وبسيطة لتفتيح بشرة الأطفال السمراء. يفضل بعض الأشخاص البشرة الفاتحة ويسعون لتفتيح بشرة أطفالهم منذ الصغر.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تبحث عنه اتلامهات بشكل دائم من وصفات الأطفال.

يمكنك تفتيح بشرة طفلك وهو صغير عن طريق بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تُحضرها وتستخدمها في المنزل بكل سهولة، وسوف نخبركم أفضل تلك الوصفات من خلال الفقرات التالية:

1- خلطة السكّر وزيت الزيتون

خلطة السكر وزيت الزيتون تحتوي على العديد من المميزات التي تفيد تفتيح وتبييض البشرة، وسوف نخبركم من خلال فقرتنا كافة مكونات وطريقة تحضير الخلطة عن طريق الأسطر القادمة.

مكونات الوصفة

نصف كوب يحتوي على عصير الليمون.

نصف كوب يحتوي على السكر الأبيض الخشن.

ملعقتان كبيرتان يحتويان على الخميرة الفوريّة.

ملعقة كبيرة تحتوي على زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

يجب تقليب مكونات الخميرة معًا وهي السكر مع عصير الليمون في وعاء.

لا بد من تزويد بعض من زيت الزيتون حتى تصبح تلك العجينة متماسكة.

لا بد من ترك العجينة على الجسم المبلل ثم وتدليكه.

يجب عليك ترك العجينة فوق الجسم لفترة تصل إلى 15 دقيقة.

عليك أن تقوم بغسل الجسم عن طريق الماء الفاتر ثم عليك تنشيفه.

عليك تكرار الوصفة لمدة نحو أسبوع يوميًا.

2- خلطة الجلسرين وبودرة الأطفال

الجلسرين وبدرة الأطفال من أحد أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل وتقوم بتفتيح البشرة في وقت قليل، ولذلك سوف نخبركم طريقة استعمال تلك الخلطة من خلال النقاط التالية:

مكونات الوصفة

نصف كوب يحتوي على الماء.

ملعقة من النشا.

كريم مرطب للجسم ويفضّل جليسوليد.

كريم فيكس.

علبة صغيرة تحتوي على الجلسرين السائل.

6 ملاعق من بودرة أطفال.

6 ملاعق تحتوي على ماء الورد.

4 ملاعق تحتوي على زيت اللوز الحلو.

4 ملاعق تحتوي على الفازلين النقي.

3 ملاعق كبيرة تحتوي على زيت الخروع.

طريقة تحضير الوصفة

يجب خليك بعض من الجلسرين مع كريم الترطيب مع الفيكس.

يتم وضع بودرة الأطفال لهذه المكونات السابقة.

ترك الوصفة جانبًا.

تقليب ماء الورد والماء في وعاء ويتم بعد ذلك وضعه فوق نار هادئة ثم يُترك حتى أن يبرد.

لا بد أن تقوم بتقليب الفازلين وزيت الخروع مع زيت اللوز الحلو ثم عليك ان تقوم بوضع الخليط جانبًا.

يزلم تقليب جميع المكونات مع بعضها في الوعاء ويتم وضعه داخل الثلاجة.

عليك وضع الخليط فوق الجسم في الليل، ولا بد على الجسم أن يكون مبلل باستخدام الماء البارد.

عليك أن تترك الخليط لفترة 10 دقائق ويتم بعدها ارتداء الملابس.

3- خلطة صفار البيض وزيت الزيتون والموز

يمكنك عمل تلك الخلطة في المنزل بكل سهولة عن طريق احضار بعض المكونات واتباع بعض الخطوات، وسوف نذكر لكم عبر فقرتنا طريقة عمل الوصفة والاستفادة منها من خلال النقاط التالية:

مكونات الوصفة

صفار بيضة واحدة.

ثمرة موز واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة تحتوي على زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

لا بد أن تقوم بخلط جميع تلك المكونات جيدًا إلى أن يصبح هذا الخليط متجانس.

يجب أن يترك الخليط على الجسم وذلك لمدة نصف ساعة.

عليك غسل الجسم عن طريق الماء البارد وبعد ذلك قم بتنشيفه.

الأطفال لهم حق في اختيار بشرتهم وطريقة حياتهم، وهناك بعض الوصفات التي يمكن أن يستخدمها الطفل التي تعمل على تفتيح بشرته بشكل كبير وبشكل فعال وسريع، ولذلك قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة كافة المعلومات حول طريقة تفتيح البشرة السمراء للأطفال وأيضًا مكونات وخطوات تحضير وصفات ممتازة للبشرة.