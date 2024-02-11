كيفية تعديل بيانات بطاقة التموين 2024 tamwin.com إلكترونيًا، نظرًا لوقوع الكثير من الأخطاء في بيانات بطاقات التموين، يرغب العديد في تغيير أو تحديث بعض هذه البيانات بسهولة ودون إضاعة الوقت، لذا سنقدم شرحًا عن كيفية تعديل بيانات بطاقة التموين إلكترونيًا دون بذل أي مجهود.



كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة ليستعلموا بها عن رقم بطاقة التموين بالاسم لمعرفة عدد وأسماء الأفراد الموجودين في بطاقة التموين ومعرفة نسبة حصتهم من السلع وإليكم خطوات الاستعلام:

ادخل على موقع بوابة مصر الرقمية “من هنا“. ادخل على بيانات خدمات التموين. اختر أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة. أنقر على ابدأ الخدمة. تظهر لك بيانات البطاقة التموينية اختار الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختر التالي. يظهر لك جميع البيانات وعدد الأفراد الموجودين على البطاقة.

كيفية تعديل بيانات بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين خدمة تعديل بيانات بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر باتخاذ بعض الإجراءات وهي:

ادخل موقع دعم مصر “من هنا“. اختر الاستعلام عن بطاقة تموينية. ادخل اسم صاحب البطاقة في خانة أسم المستخدم. ثم ادخل رقم البطاقة التموينية في خانة كلمة المرور. اختيار نوع المستخدم استعلام بيانات. ثم اضغط على الدخول تظهر لك كل البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية. قم بإدخال رقم البطاقة التموينية المكتوب على ظهر البطاقة. قم بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي المسجل به بطاقة التموين. اختر المحافظة المستخرج منها بطاقة التموين. بعد الانتهاء من كتابة هذه البيانات التأكد من صحتها وكتابتها بشكل صحيح اضغط على زر دخول. يظهر لك البيانات التفصيلية لاسم صاحب البطاقة والرقم القومي لصاحب البطاقة وعدد الأفراد الموجودين بها. ثم من الاختيارات التي تظهر لك على الشاشة أن تقوم بتعديل البيانات. قم بتعديل كافة البيانات المُراد تعديلها أو تحديثها وتأكد من صحتها ودقتها. يمكنك تحديث بيانات البطاقة أو تقديم التظلمات من نفس الموقع.

طريقة تجديد بطاقة التموين التالفة

وفرت وزارة التموين عبر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج بدل تالف لبطاقة التموين من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة مصر الرقمية “من هنا“. تسجيل حساب الدخول المنشأ على بوابة مصر الرقمية. اختر أيقونة التموين. اختر خدمة إصدار بدل تالف لبطاقة التموين. أدخل بيانات صاحب بطاقة التموين. اختر طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن أو إدخال العنوان أو من خلال أقرب مكتب تموين لصاحب البطاقة.

سهلت وزارة التموين العديد من الخدمات عن طريق الإنترنت للتقليل من التكدس والازدحام في مكاتب التموين وحل جميع مشكلات المواطنين ولذلك وضحنا لكم خدمات الاستعلام عن بطاقة التموين مع كيفية تعديل البيانات وتجديد بطاقة التموين التالفة، نتمنى أن نكون قد استفدتم كامل الاستفادة.