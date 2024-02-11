طريقة عمل دانيت "كريم كراميل" وصفه سهلة وسريعه للأطفال، سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير دانيت الكراميل في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، وهي وصفة مغذية ولذيذة تناسب الأطفال، حيث يمكنكم تحضيرها بسهولة دون الحاجة إلى شراءها جاهزة بأسعار مرتفعة.

طريقة عمل دانيت الكراميل

لعمل دانيت الكراميل فى المنزل بدلًا من شرائه جاهز بكل سهولة وبساطة ومكونات غير مكلفة ومتوفرة أيضًا وهذه المكونات هى التالية:

طريقة عمل دانيت "كريم كراميل" وصفه سهلة وسريعه للأطفال

3 كوب من الحليب.

¾ كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب كريمة اختياري ممكن الاستغناء عنها.

خطوات تحضير دانيت الكراميل

لتحضير دانيت الكراميل أحلى وأسرع تحلية أتبع الخطوات التالية خطوة بخطوة:

طريقة عمل دانيت الكراميل

طريقة عمل دانيت الكراميل

في البداية نحضر حلة ونضع فيها ¾ كوب من السكر وربع كوب من الماء ونضعه على النار حتى يتكرمل دون تقليب، وعندما يأخذ اللون الذهبى نقلب دون معلقة مع اهتزاز الحلة.

بعد كرملة السكر نضع كوب ونصف حليب على الكراميل ونقلب جيدًا.

في بولة نأخذ باقي مقدار الحليب ونضع 2 ملعقة كبيرة من النشا ونقلبه ثم نضعه على الكراميل والحليب مع الإستمرار في التقليب حتى يتماسك الخليط.



ثم نضع ملعقة كبيرة من الزبدة وربع كوب من الكريمة الاختيارية ونقلب المكونات جيدًا، وملعقة فانيليا سائلة ونقلبهم معًا.

بعد ذلك نتركها تغلى غلوتين ثم نرفع الخليط من على النار.

نحضر بولات أو كاسات ونقوم بصب الدانيت بالكراميل ثم نتركه يبرد حتى يتماسك.

يقدم بعد ذلك بارد كتحلية باردة.

يمكن تقليل نسبة السكر حسب الرغبة.

تقدم للأطفال وللضيوف فهي من الوصفات سهلة التحضير والمفيدة والمغذية أيضًا.

