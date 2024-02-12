رابط حجز موعد شؤون الإقامة للزيارات العائلية في الكويت 2024

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2024 لتقديم طلبات استقدام عائلة مُقيم وطلبات سمات الدخول السياحية والتجارية، قد حددت الوزارة طريقة حجز موعد شؤون الإقامة في كل محافظات الكويت.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكيويتية، عن فتح تأشيرات الدخول للكويت 2024 للزيارات العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة.

حجز موعد شؤون الإقامة في الكويت 2024

طالبت وزارة الداخلية بضرورة حجز موعد شؤون الإقامة للوافدين في الكويت قبل زيارة الإدارات المختصة في العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، وذلك لمنع حدوث أي تزاحم في إدارات شؤون الإقامة، ولتوفير الوقت والمجهود على المراجعين، ولتقديم خدمة مميزة، هذا وتوفر الحكومة منصة إلكترونية مخصصة لحجز المواعيد الحكومية.

رابط حجز موعد شؤون الوافدين في الكويت 2024

سوف يتم الحجز عبر منصة متى الحكومية، حيث تقوم بتسجيل الدخول، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم تختار إدارة شؤون الإقامة، ثم تُكمل باقي الخطوات، رابط حجز موعد شؤون الوافدين في الكويت عبر منصة متى هو: رابط منصة متى.

يجب أخذ صورة باركود الحجز على الهاتف لدخول مركز شؤون الوافدين.