أبو الدهب: صلاح كان يريد البقاء بمعسكر المنتخب في أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

دافع محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" عن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أسطورة لن تتكرر وقدم الكثير للكرة المصرية.

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وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ما علمته أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان يريد البقاء بمعسكر المنتخب في أمم إفريقيا في كوت ديفوار بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا في دور المجموعات ببطولة إفريقيا ".


وتابع: "محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من بعض المتربصين به منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".

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