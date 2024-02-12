عاجل| الأرصاد تحذر: انخفاض بدرجات الحرارة الثلاثاء.. وهذه المناطق تشهد أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء، فمن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة، مع سقوط امطار متفاوتة الشدة.

انخفاض بدرجات الحرارة الثلاثاء

وحسب بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، تبين أنه يسود البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع بداية يوم الثلاثاء الموافق 13 من فبراير.

وتقول الأرصاد الجوية أنه يصاحب انخفاض الحرارة سقوط أمطار على شمال البلاد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق، يؤدي للاحساس ببرودة الطقس.

وتوضح الأرصاد الجوية أنه يشهد البلاد اليوم طقس دافء في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينمايسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وتشير الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلًا، فيما يكون في الصباح الباكر يكون بارد على أغلب الأنحاء.

وتوضح الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من (10 - 11 درجة مئوية )، فيما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين