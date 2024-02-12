تعرف على مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد الجزء الثانى عبر تردد قناة dmc، حقق مسلسل "وبينا معاد" الجزء الثاني شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث تصدر اسمه قوائم البحث، معبرًا عن تفاعل الجمهور مع القضايا المعقدة التي يناقشها المسلسل. يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية والعائلية مثل مشاكل التربية، والاختلافات الجيلية، والمعتقدات والقيم الثقافية.

يسلط الضوء أيضًا على علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، ويتناول تحديات التفاعل الأسري في حالات الانفصال أو الوفاة أو التفكك الأسري.

تردد قناة dmc نايل سات

تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات يتيح للمشاهدين الاستمتاع بكل ما هو مؤثر وفعّال في عالم الدراما. أعلنت القناة عن بث حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد" الذي يضم نخبة من النجوم مثل صبري فواز، شيرين رضا، هيدي كرم، ومدحت صالح. يتناول المسلسل قضايا متعددة تتعلق بالحياة الأسرية وتربية الأبناء. لاستقبال قناة dmc على نايل سات، يمكنك استخدام الإحداثيات التالية:

تردد القناة: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي – عمودي v.

معامل التصحيح: 6/5

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد الجزء الثانى

تعرض شاشة قناة دي ام سي مسلسل وبينا معاد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويعاد المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني دي ام سي دراما

تعيد شاشة DMC دراما إذاعة حلقات مسلسل وبينا معاد من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر مساء أي بعد ثلاث ساعات من موعد العرض الأول على قناة دي مدام سي، ثم يعاد المسلسل للمرة الثانية الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساءً ثم يبدأ عرض الحلقة الجديدة في الساعة الثامنة في شاشة دي ام سي.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ما تريده من معلومات عن قناة نقل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الجديد.