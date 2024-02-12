تردد قناة MBC العراق الجديد 2024 “ثبتها الآن“، تردد قناة MBC العراق يعتبر واحدًا من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين في الوطن العربي، حيث يسعون لمعرفة التردد الجديد لهذه القناة وضبطه على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم.

وذلك بعد إغلاق القناة بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة، مما جعل العديد من المشاهدين يتساءلون عن التردد الجديد، وقد قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها بهدف جلب إعجاب المشاهدين من خلال عرض محتواها بجودة عالية وصوت نقي دون أي تشويش. تابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد عن تردد قناة MBC العراق.

تردد قناة ام بي سي العراق 2024

يعتبر البحث عن تردد قناة ام بي سي العراق من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل وخاصة أن تلك القناة تتميز بالعديد من المميزات التي لا تتواجد في غيرها، حيث تم اطلاق تلك القناة لأول مرة منذ عام 1991 في انجلترا ثم تم نقلها إلى دبي وسوف نتعرف فيما يلي على تردد قناة ام بي سي العراق على القمر الصناعي نايل سات:

التردد هو: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة mbc العراق عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة ام بي سي العراق على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد هو: 11862.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.