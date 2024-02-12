استقبل تردد قنوات روتانا 2024 على النايل سات، منذ إطلاق مجموعة قنوات روتانا، حققت نجاحًا غير مسبوق وأصبحت من بين أهم القنوات في العالم العربي، وتضم هذه المجموعة قنوات متنوعة مثل روتانا سينما وروتانا كلاسيك وروتانا خليجية وروتانا كيدز وفيما يلي، سنقدم لكم أحدث تردد لقنوات روتانا على النايل سات.

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تردد قنوات روتانا 2024

استقبل تردد قنوات روتانا 2024 على النايل سات، ما زالت قناة روتانا سينما تستكمل رحلتها الناجحة في تقديم باقة مميزة من الأفلام الجديدة والحصرية بالإضافة إلى الأفلام القديمة، كما أنها تعرض مقتطفات من كليبات فنية مميزة، وخلال الأسطر التالية سنوضح التردد الجديد للقناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2024

استقبل تردد قنوات روتانا 2024 على النايل سات، تحظى قناة روتانا خليجية بنسبة مشاهدة عالية في العالم العربي نظرًا لاستضافتها عدد من البرامج الترفيهية وتعرض كل ما يجذب انتباه المشاهدين، وإليكم التردد الجديد لاستقبالها:

التردد: 11295.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic

استقبل تردد قنوات روتانا 2024 على النايل سات، تنضم قناة روتانا كلاسيك إلى مجموعة روتانا السعودية، وإليكم التردد الجديد لاستقبال القناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا كلاسيك علي عرب سات

• التردد هو 11843

• ومعدل الاستقطاب: رأسي H

• ومعامل تصحيح الخطأ: 4\3.

• كما ان الجودة: HD

• معدل الترميز: 27500

تردد قناة روتانا كيدز

بالنسبة إلى تردد القناة على نايل سات هو: