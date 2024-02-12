تعرف على طريقة تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين ورسوم التجديد، الآن يُطرح العديد من الأسئلة في المملكة العربية السعودية، ومن بين تلك الأسئلة كيفية تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين بطريقة إلكترونية للأشخاص الذين يستوفون جميع الشروط الضرورية.

في هذا المقال، سنوضح جميع الشروط المطلوبة لتجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، بالإضافة إلى شرح الخطوات التي يتوجب اتباعها لإتمام عملية التجديد بطريقة إلكترونية، كما سنُبيِّن الوثائق والمستندات التي يتعين تقديمها لإكمال عملية التجديد بنجاح.

خطوات تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

إذا أردت أن تقوم بتجديد العضوية بالهيئة السعودية للمهندسين فهناك بعض الخطوات السهلة التي يجب أن تتبعها ليتم التجديد بشكل صحيح وهذه الخطوات يمكنك القيام بها بشكل إلكتروني سريع وهي كما يلي:

أولا أدخل إلى موقع جمعية المهندسين من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ثانيا قم بكتابة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة

ثالثا قم بالضغط على زر تجديد العضوية

وفي النهاية انقر على أيقونة إرسال الطلب

المستندات المطلوبة لتجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن بعض المستندات والأوراق اللازمة لتجديد العضوية بالهيئة وهذه المستندات تتمثل في الآتي:

أولا جواز السفر

ثانيا السجل الأكاديمي

ثالثا إقرار موقع

وأخيرا دفع كافة الرسوم

رسوم تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

الهيئة السعودية للمهندسين أعلنت أنه حتى يتم تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين فإنه يجب دفع كافة الرسوم وهذه الرسوم كما يلي:

250 ريال سعودي للاشتراك بهيئة المهندسين

500 ريال سعودي للاشتراك السنوي للفنيين

شروط التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

هناك بعض الشروط التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للمهندسين حتى يتم التسجيل في الهيئة وهدف هذه الشروط جعل الحضارة السعودية أكثر تطورا ويجب أن تتوفر هذه الشروط في من يريد الالتحاق بالهيئة وهذه الشروط كالتالي:

مؤهل علمي خاص بالهندسة

توفر المستندات التي أعلنتها الهيئة

سداد كافة الرسوم المتعلقة بالعضوية

خطوات التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

إذا أردت أن تقوم بالتسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على العضوية بالهيئة فيمكنك اتباع الخطوات التالية: