وصفة سحرية لرموش وحواجب كثيفة خلال 3 أيام، اليوم، سنقدم لك وصفة سحرية تمكنك من الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة في غضون 3 أيام باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل. يبحث الكثير من السيدات عن وصفات فعالة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، حيث تُعتبر هذه الأخيرة علامة جمال بارزة. لتحضير هذه الوصفة، سنحتاج إلى حجر الكحل الذي يحتوي على العديد من المعادن الأساسية المفيدة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب.

رموش طويلة وحواجب كثيفة بمكونات طبيعية

نوفر لكم اليوم وصفتان بمكونات طبيعية لتحضير وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، مكونات الوصفة الأولى: ملعقة كبيرة من حبة البركة، نواة 20 حبة تمر وملعقة صغيرة من الجلسرين ويمكنك استبداله بزيت اللوز الحلو، لتحضير الوصفة واستخدامها، يتم غسل نواة التمر بالكميات المذكورة جيدًا ثم توضع في مقلاة ويتم رفعها على النار، ثم عليكي تحميص نواة التمر حتى يتغير لونها إلى اللون البني الداكن، ثم يتم وضع نواة التمر داخل المطحنة الكهربائية مع إضافة حبة البركة إلى نواة التمر، يتم طحن المكونين جيدًا حتى الحصول على مسحوق بودر، ثم يتم تمرير الخليط إلى مصفاة دقيقة الثقوب حتى الحصول على خليط ناعم جدًا.

بعد تحضير الوصفة خذ علبة ماسكارا أو كحل فارغة واضف إليها ملعقة صغيرة من المسحوق الناعم الذي حصلت عليه، وأضف إليه الجلسرين ثم يتم الخلط جيداُ بين كافة المكونات وحتى تمام التجانش، ثم يتم توزيع هذا الخليط على الرموش والحواجب بإستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية، يتم ترك الوصفة على رموشك وحواجبك لمدة 3 ساعات ثم اغسلها وتبقى هذه الوصفة صالحة للاستخدام لمدة 3 أشهر.

تحضير بديل طبيعي للمايكروبليدنج

الوصفة الثانية التي يتم تحضيرها لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب يتم فيها استخدام حجر الكحل ويمكن استعمال حجر الأثمد بالإافة إلى ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا، لتحضير الوصفة واستخدامها يتم طحن حجر داخل المطحنة الكهربائية حتى يتحول إلى بودرة كحل ناعمة جدًا، ثم يتم ملعقتين صغيرتين من المسحوق داخل عبوة زجاجية صغيرة، ثم يتم إضافة جل الألوفيرا إليها ثم الخلط جيدًا حتى تمام التجانس باستعمال فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية، يتم تطبيق الوصفة على رموشك وحواجبك واتركي الخليط لمدة ساعتين أو أكثر ثم اغسلها جيدًا، يتم تكرار الوصفة هذا الخليط على رموشك وحواجبك يوميا وفي غضون 3 أيام فقط ستطول رموشك، وتصير حواجبك كثيفة ودون شيب ويمكنك الاحتفاظ بالخليط لمدة 6 أشهر.