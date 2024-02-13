مصر تشارك في المنتدى الأول لقادة الهيئات البريدية للمنطقة العربية

تشارك مصر، ممثَلة في البريد المصري، في المنتدى الأول لقادة الهيئات البريدية للمنطقة العربية، الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير في مسقط، عُمان، تحت شعار "رحلة الهيئات البريدية العربية نحو التحول الرقمي والابتكار". ويشارك في المنتدى رؤساء الهيئات البريدية في ١٨ دولة عربية، والمدير العام للاتحاد البريدي العالمي، ونائب المدير العام، وخبراء من الاتحاد في مجال الرقمنة.



ويتناول المنتدى مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي العربي، وعرض تجارب البلدان العربية في تطبيق التحول الرقمي والابتكار في الهيئات البريدية، كما يناقش التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي العربي وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية.



وانعقدت الحلقة النقاشية الأولى للمنتدى تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وقطاع البريد" وتم خلالها استعراض التجربة الناجحة للبريد المصري في تحقيق التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي، والاستثمارات التي ضخها لتطوير البنية التكنولوجية، ودور البريد في دعم استراتيجية الحكومة المصرية وإتاحة خدمات الاقتصاد الرقمي مثل التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والصحية وخدمات التمويل، وتحويل مكاتب البريد المصري إلى مراكز خدمية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما تم إلقاء الضوء على أحدث المنتجات والخدمات الرقمية التي من المقرر أن يُطلقها البريد المصري خلال الفترة المقبلة.



وتهدف مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات إلى تعزيز دوره الريادي ودعم التعاون على مستوى المنطقة العربية بما يسهم في تبادل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية مع كافة البلدان الشقيقة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المشتركة.



وعلى هامش المنتدى، سيعقد رئيس الهيئة القومية للبريد المصري عددًا من الاجتماعات، منها اجتماع مع الرئيس التنفيذي لبريد عُمان لبحث تفعيل مذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان الشهر الماضي بما يحقق مصلحة المواطنين بالبلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون في مجال الخدمات البريدية واللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتبادل خدمات الدفع البريدية الإلكترونية وإصدار الطوابع المشتركة.



كما سيلتقي مع المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، والمنسق المسئول عن المنطقة العربية وعن إدارة مخاطر الكوارث بالاتحاد، بهدف استعراض ملامح الاستراتيجية البريدية العالمية 2026-2029 وتكاملها مع خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية، بالإضافة إلى نشر التجربة المصرية الناجحة في مختلف المجالات على الهيئات البريدية العربية والأفريقية.



هذا وسيشارك البريد المصري خلال فعاليات المنتدى في جلسة المائدة المستديرة لرؤساء الهيئات البريدية العربية لاستعراض أهم النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال المنتدى وتحديد العناصر الرئيسية لتطبيق التحول الرقمي وتنوع الخدمات البريدية في المنطقة العربية.