مسلسلات رمضان على واتش إت Watch it.. رمضان المبارك 2024، أعلنت منصة واتش إت عن مجموعة متنوعة من المسلسلات التي ستُعرض خلال شهر رمضان 2024، حيث بلغ عددها 8 مسلسلات متميزة، يشارك فيها عدد من الفنانين المميزين الذين ينتظرهم الجمهور بشغف لمشاهدة أعمالهم خلال هذا الموسم الديني المميّز.

لمزيد من المعلومات حول المسلسلات التي ستُعرض على منصة واتش إت خلال شهر رمضان 2024، ندعوكم للتواصل معنا لمتابعة التفاصيل.

أعمال منصة واتش إت الكوميدي خلال رمضان 2024

يتم تقديم عدد من الأعمال الكوميدية خلال شهر رمضان، وتنفرد منصة ووتش إت بعرض المسلسلات التالية:

مسلسل بابا جهة والذي هو من بطولة النجم أكرم حسني، ويشاركه في البطولة كل من النجمة نسرين أمين وسماء إبراهيم، وهو من إخراج المخرج خالد مرعي، والذي تدور أحداثه حول بعض المواقف الكوميدية التي يتعرض لها الأبطال في فترة أزمة كورونا.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن والعمل من تأليف مصطفى صقر، وتنتجه شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد الجندي، وهو يعد بطولة الفنان أحمد مكي والنجمة رحمة أحمد، ويشارك به النجوم محمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ويستمر فيه عرض المواقف ذات الطابع الكوميدي في قرية المزاريطة.

مسلسل فراولة، والذي يشارك فيه النجوم نيللي كريم وشيماء سيف وعلا رشدي وحجاج عبد العظيم وصدقي صخر والمسلسل، وقد قام بتأليفه المبدع محمد سليمان، وهو من إخراج محمد علي.

أعمال منصة واتش إت الدرامية خلال رمضان 2024

أما عن الأعمال التي تحمل طابعا دراميا والأكشن، فإن منصة ووتش إت تقوم بعرض الأعمال التالية منها:

مسلسل حق عرب ويعد من أعمال المخرج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف المؤلف محمود حمدان، ويقدم بطولته الفنان أحمد العوضي، ويشارك معه النجمة دينا فؤاد والفنان رياض الخولي ودنيا المصري ووليد فواز ووفاء عامر.

مسلسل إمبراطورية ميم، وهو يعد بطولة الفنان خالد النبوي، ويشاركه البطولة حلا شيحا ونور النبوي ومايان السيد ونشوى مصطفى ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من كتابات الكاتب إحسان عبد القدوس وإخراج محمد سلامة.

مسلسل صيد العقارب، الذي تقدمه الفنانة غادة عبد الرازق والفنان رياض الخولي والفنان أحمد ماهر والفنان ماجد المصري.

علاوة على الأعمال السابقة تعرض أيضًا منصة واتش إت مسلسل بيت الرفاعي، الذي يشارك في بطولته النجم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وسيد رجب، ويعد من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي.