تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

استقر المدرب توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة لاتسيو اليوم في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تقام أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو، اليوم الأربعاء الموافق 12-2-2024، على أرضية ملعب "الأوليمبكو"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، منجاي كيم، رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر، ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون مباراة ريال مدريد ضد لاتسيو مذاعة عبر فضائية bein Sports 2HD.

تردد قناة بي إن سبورت القطرية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لاتسيو

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.