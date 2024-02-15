الدولار يكسر السقف ويصعد مجددًا..سعر العملة الخضراء في السوق الموازية اليوم الخميس

الدولار يكسر الحواجز والسقف ويصعدً مجددًا بعد موجة هبوط قوية الأسبوع الماضي، ويشغل صرف الدولار العديد من الأشخاص وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين، ويأتي ذلك بعد جنون أسعاره في الفترة الأخيرة خاصة في السوق السوداء ( السوق غير الرسمية)، حيث كسر حاجز الستين جنيها في الفترة الأخيرة،

وجاءت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، بالإرتفاع وخاصة في السوق السوداء واليك كافة التفاصيل كالتالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

دائما ما يكون سعر الصرف في السوق السوداء أعلى من سعر البنوك، وعليه يفضل الكثيرون التعامل بالشراء والبيع في السوق السوداء والاستفادة من الفارق في السعر وقد جاء سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء كالتالي:

سجل سعر الـ 1 دولار اليوم في السوق السوداء بسعر 64.02جنيه.

تم عرض الـ 5 دولار اليوم الأربعاء في السوق الغير رسمية بسعر 320.10 جنيه مصري.

وجاء سعر الـ 10 دولار أمريكي بسعر 640.20جنيه مصري.

أما عن سعر الـ 25 دولار أمريكي فقد استقر في السوق السوداء بسعر 1،600.50جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

يؤثر ارتفاع الدولار على كافة العملات، ويتساءل الكثيرون خاصة عند السفر عن ايهما افضل حمل الدولار أم الريال وقد جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء مقابل الريال بسعر 3،75 ريال سعودي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

على عكس السوق السوداء يحقق الدولار استقرار في البنوك وتكون الزيادة في سعره طفيفة إلى معقولة، وقد جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية كالتالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.