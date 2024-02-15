جارية آلحين (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان يلا شوت في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان يلا شوت

جولة آسيوية بين Sepahan vs Al Hilal اليوم، مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، يعود نادي الهلال السعودي للمباريات الرسمية من بوابة كأس دوري أبطال آسيا، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني، في مباراة ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان يلا شوت

يقدم موقع وتيليفزيون "بوابة الفجر" في التقرير التالي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد سباهان في لقاء ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري 2023 - 2024.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة مواجهة قوية ضد نظيره سباهان أصفهان الإيراني في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

يحل الهلال في مباراة الليلة ضيفًا ثقيلاً على سباهان أصفهان في المباراة التي تجمع بين الفريقين على أرض استاد "نقش جهان" في إيران.

يدخل الهلال بمعنويات عالية بعد الفوز على غريمه النصر السعودي في ختام مباريات كأس موسم الرياض بثلاثية دون رد ويسعى لمواصلة مسيرته الرائعة في دوري الأبطال بعد تأهله متصدرًا للمجموعة الرابعة بـ 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

في المقابل، تأهل مستضيف اللقاء سباهان أصفهان وصيفًا للمجموعة الثالثة بعشر نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، خلف الاتحاد المتصدر، وتلقى "الزعيم" دعمًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا في صفوفه، بعد تعافي نجمه سالم الدوسري من الإصابة التي لحقت به في مباراة النصر الأخيرة وجاهزيته للمشاركة أمام سباهان.

ومن جانبه أكد المدرب خورخي خيسوس أن فريقه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولن تتأثر صفوفه بالإصابات، أون لاعبيه يملكون من الخبرة الكبيرة التي لا تجعله قلقًا بشأن الحضور والدعم الجماهير لأصحاب الأرض.

متي موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره سباهان أصفهان الإيراني، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب نقش جهان معقل الفريق الإيراني.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان يلا شوت

ويخوض الهلال مباراة اليوم منتشيًا بفوزه الأخير على حساب النصر، في نهائي كأس موسم الرياض، حيث يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ووضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سباهان أصفهان في أبطال آسيا؟

يستضيف فريق سباهان الإيراني منافسه القوي فريق الهلال السعودي في قمة مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث من المقرر عقد المباراة مساء اليوم فر ملعب نقيش جهان، وإليكم فيما يلي أهم القنوات الناقلة للمباراة، وتُبَث مباراة الهلال السعودي وسباهان اصفهان الإيراني مباشرة داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة SSC1 HD.

من خارج المملكة، يمكن متابعة المباراة الهامة عبر قناة beIN Sports AFC HD1، يمكنكم متابعة قنوات "beIN Sports AFC HD1" و"SSC 1 HD" وAbu Dhabi Sports Asia 2 الناقلة لمباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024 عبر الترددات التالية.

تردد القنوات الناقلة:

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات تردد أبوظبي الرياضية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا 2024

كذلك، يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وسباهان عبر تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

كما ستكون المباراة متاحة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية في تطبيق "شاهد VIP" وكذلك تطبيق "Starzplay".

معلق مباراة الهلال وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا 2024

يوم مثير ينتظر عشاق كرة القدم بمواجهة مباراة بين فريقي الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا. ستكون تجربة المشاهدة ممتعة عبر عدة قنوات بث مختلفة، حيث سيتولى التعليق على اللقاء عدد من المعلقين المميزين. من بينهم فهد العتيبي ومحمد حسين أضرضور على قناة SSC 1 HD، وعامر الخوذيري على قناة beIN Sports AFC HD1. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بصوت المعلق أحمد حامد على قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، وخليل البلوشي على قناة الكأس القطرية. ستكون هذه الخيارات مثيرة لمحبي كرة القدم الذين يبحثون عن تجربة متكاملة لمشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في دوري أبطال آسيا.

تشكيلة مباراة الهلال وسباهان اليوم في بطولة الأندية الآسيوية

أولًا: تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالد الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

ثانيًا: تشكيل سباهان

حارس المرمى: بايام نيازماند

خط الدفاع: ميلاد زكيبور - محمد دانيشغار - بريان دابو - رامين رضائيان

الوسط الدفاعي: محمد غرباني - شهريار موغانلو

الوسط الهجومي: أريا يوسفي - محمد كريمي - فرشاد أحمد زاده

قلب الهجوم: رضا أسادي

مشاهدة مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا بث مباشر

وكان الزعيم السعودي تأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 لقاءات، والتعادل في لقاء وحيد، ولم يتلقى أي خسارة.

بينما تأهل سباهان الإيراني إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مباراتين.

ولم يتلقى الفريقين إلا في مباراتين سابقتين فقط من قبل في دوري أبطال آسيا، وفاز الفريق الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما الهلال فاز بهدف دون رد في المباراة الثانية.

يواجه فريق الهلال نظيره سباهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري.

الهلال وسباهان.. المواجهة الغائبة منذ "عقد" كامل

يعود الهلال إلى مواجهة نادي سابهان الإيراني بعد 10 أعوام منذ آخر لقاء جمعهما في بطولة دوري أبطال آسيا، إذ يملك الأخير أفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال 4 مباريات التقيا فيها في المسابقة القارية.

وسيلعب الهلال أمام مضيفه على أرضية ستاد نقش جهان في أصفهان ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على أن يلعبا إيابا يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

ويعد ساباهان ثاني أكثر الفرق الإيرانية تحقيقا للانتصارات في المواجهات المباشرة مع الهلال السعودي بعد ذوب آهن الذي حقق فوزين من مواجهتين أمام الأزرق، إذ حقق الفريق الأصفر والأسود الفوز على الفريق العاصمي في مواجهتين من أصل 4 وتعادل وخسر في واحدة.

وكانت أول مواجهة جمعتهما في عام 2011 ضمن دور المجموعات، وحينها فاز الفريق الإيراني 2 – 1 بعدما سجل السويدي كربستيان وبلهامسون الهدف الوحيد للهلال على في ستاد الملك فهد الدولي، بينما انتهى لقاء الإياب على ملعب المباراة يوم الخميس بالتعادل بهدف لمثله بتوقيع عبدالله الزوري.

وعاد ساباهان وحقق فوزه الثاني على الهلال في ملعب نقش جهان بعام 2014 عندما هزمه 3 – 2، تقاسم الثنائية كل من الإكوادوري سيغوندو كاستيو والبرازيلي تياغو نيفيز لتنتهي مواجهة الإياب في الرياض بالفوز الهلالي الوحيد الذي جاء عن طريق ناصر الشمراني.

وبخلاف مواجهاته مع ذوب آهن وسباهان، يملك الهلال نسبة فوز مرتفعة في مواجهاته أمام الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا، إذ خاض 38 مواجهة فاز خلالها بـ19 مباراة وخسر 11 وتعادل في 8.