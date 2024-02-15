تعرف على أفضل الأطعمة والنصائح لتجنب نقص بوتاسيوم الدم، في حالة نقص البوتاسيوم، قد تحدث مشاكل صحية متعددة، لذلك يُفضّل تعلم كيفية زيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم.

هذا المعدن أساسي لوظائف الجسم، ويوفر فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم وتقليل احتباس السوائل، والوقاية من السكتة الدماغية ومشاكل العظام وحصى الكلى.

إذا كنت ترغب في تجنب مشاكل مثل ضعف العضلات أو اضطرابات ضربات القلب، فعليك التأكد من الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم. واحدة من الطرق لتلبية احتياجات الجسم من البوتاسيوم هي من خلال الطعام، فتابع القراءة لمعرفة كيف يمكن زيادة مستويات البوتاسيوم بشكل صحيح.

لماذا تحتاج إلى البوتاسيوم؟

البوتاسيوم هو إلكتروليت، تفاعله في الماء يمكّنه من إنتاج الكهرباء وهو أمر حيوي للعمل السلس للعديد من العمليات في الجسم. يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم، الذي يُسمى أيضًا نقص بوتاسيوم الدم، إلى تقلصات عضلية وإرهاق وعدم انتظام ضربات القلب وغير ذلك.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، تحتاج النساء في سن 19 وما فوق إلى 2600 ملغ من البوتاسيوم كل يوم، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى البوتاسيوم، وفقًا لاختصاصيي التغذية:

انتقال الأعصاب: يلعب البوتاسيوم دورًا رئيسيًا في انتقال النبضات العصبية التي تساعد في توليد وانتشار النبضات العصبية، وهذا يساهم في التواصل السليم بين خلايا عصبية. تقلص العضلات: البوتاسيوم ضروري لوظيفة العضلات الطبيعية، يساعد في تنظيم تقلصات العضلات، ويضمن التنسيق والقوة المناسبين في حركات العضلات. توازن السوائل: يشارك البوتاسيوم في الحفاظ على توازن السوائل داخل وخارج الخلايا، يساعد هذا المنحل بالكهرباء في تنظيم الضغط الأسموزي، ويمنع الاختلالات التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف أو احتباس السوائل الزائد. وظيفة القلب: البوتاسيوم ضروري للحفاظ على ضربات قلب طبيعية، ويساعد في التوصيل الكهربائي للقلب، وهذا يضمن إيقاعًا ووظيفةً مناسبين للعضو الحيوي.

كيف تزيد من مستويات البوتاسيوم؟

يمكنك البدء بتناول الأطعمة المناسبة لزيادة مستوى البوتاسيوم في جسمك، فيما يلي بعض الطرق لتضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في نظامك الغذائي:

الموز

تعرف على أفضل الأطعمة والنصائح لتجنب نقص بوتاسيوم الدم

الموز مصدر مناسب وشائع للبوتاسيوم، يقترح الخبير إضافة شرائح الموز إلى وعاء الحبوب أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة، يمكنك أيضًا مزج موزتين مع الزبادي أو الحليب لعمل عصير موز غني بالبوتاسيوم.

السبانخ

هناك العديد من الأطباق الرئيسية التي تدور حول السبانخ، يمكنك أيضًا دمج السبانخ في السلطات أو عجة البيض، خيار آخر هو الجمع بين السبانخ والجزر والبنجر وشربه كعصير.

البرتقال

بالإضافة إلى فيتامين سي، يعد البرتقال مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، أكله كفواكه كاملة أو تناول عصير برتقال طازج.

الأفوكادو

تعرف على أفضل الأطعمة والنصائح لتجنب نقص بوتاسيوم الدم

انشر الأفوكادو على خبز التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، يمكنك أيضًا إضافته إلى السلطات لزيادة تناول البوتاسيوم.

مكملات البوتاسيوم

يوصى بمكملات البوتاسيوم للأشخاص الذين تم تشخيص نقص لديهم في هذا العنصر، ويعتبر مستوى البوتاسيوم أقل من 3.5 مللي مكافئ لكل لتر منخفضًا بشكل عام، وقد يشير إلى نقص بوتاسيوم الدم، وهو حالة تتميز بنقص البوتاسيوم في مجرى الدم.

وتشمل بعض خيارات مكملات البوتاسيوم أقراص كلوريد البوتاسيوم أو كبسولاتها، وأقراص أو سائل جلوكونات البوتاسيوم، كما توجد تركيبات مصممة لتطلق البوتاسيوم ببطء بمرور الوقت، مما يقلل من خطر اضطراب المعدة.

البطاطا الحلوة

تعرف على أفضل الأطعمة والنصائح لتجنب نقص بوتاسيوم الدم

البطاطا الحلوة

قم بشوي البطاطا الحلوة أو خبزها كطبق جانبي، يمكنك حتى هرسها للحصول على بديل مغذي للبطاطس المهروسة العادية.

قم بشوي البطاطا الحلوة أو خبزها كطبق جانبي، يمكنك حتى هرسها للحصول على بديل مغذي للبطاطس المهروسة العادية.

البوتاسيوم الوريدي

إذا كنت تريد معرفة كيفية زيادة مستويات البوتاسيوم بسرعة، فيجب أن تعلم أنه يتم أيضًا إعطاء البوتاسيوم الوريدي عندما يكون مستوى البوتاسيوم منخفضًا جدًا، ويعتبر حقن كلوريد البوتاسيوم، شكلًا شائعًا يستخدم في المستشفيات لتعويض مستوى البوتاسيوم بسرعة، ويعتبر حقن أسيتات البوتاسيوم خيارًا وريديًا آخر، ويستخدم أحيانًا كبديل لكلوريد البوتاسيوم.

يعتمد اختيار وجرعة مكملات البوتاسيوم الفموية أو الوريدية على الحالة الصحية الفردية، ومستوى البوتاسيوم، والصحة العامة بشكل عام، ويجب على طبيبك فقط تحديد الشكل والجرعة المناسبة.

يمكن أن يؤدي تناول كمية زائدة من البوتاسيوم، خاصةً من خلال المكملات، إلى حالة تسمى فرط بوتاسيوم الدم، وقد يتسبب ذلك في أعراض مثل عدم انتظام ضربات القلب، وضعف العضلات، أو الخدر، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر ارتفاع البوتاسيوم على العضلات المسؤولة عن التنفس، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، لذا، تأكد من عدم الإفراط في تناوله.