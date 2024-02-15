تعرف على زيت أشواغاندا العطري للتخلص من القلق والتوتر،زيت أشواغاندا العطري يعتبر غير معروف إلى حد ما، ولكنه مشهور بقدرته على تخفيف التوتر والقلق، واللذان يعاني منهما نسبة تقدر بنحو 55% و18% من سكان أمريكا على التوالي في المتوسط. نتيجة لذلك، يعاني الكثير من الناس من الصداع المتكرر، وارتفاع ضغط الدم المتقطع، وآلام الصدر، وآلام الجسم، وخفقان القلب، وتشتت الانتباه، وقلة النوم.

يُعتبر زيت أشواغاندا العطري فعالًا في التعامل مع القلق والتوتر بفضل خصائصه المهدئة والمريحة، مما يجعله خيارًا شائعًا في العلاج بالروائح.

ما هو زيت أشواغاندا العطري؟

يتم استخراج زيت أشواغاندا العطري من عشبة أشواغاندا الطبية، والمعروفة بقدرتها العلاجية الطبيعية، إنها عشبة مهمة جدًا في الأيورفيدا، في اللغة السنسكريتية، تعني كلمة أشواغاندا حرفيًا “رائحة الحصان” التي ترتبط برائحة مميزة وقدرة على تعزيز القوة.

تعرف على زيت أشواغاندا العطري للتخلص من القلق والتوتر

شجيرة أشواغاندا هي شجيرة صغيرة ذات أزهار صفراء تزرع بشكل رئيسي في الهند وشمال إفريقيا، يشار إليها أيضًا باسم الجينسنج الهندي ولها نفس خصائصه.

يتم استخراج هذا الزيت من جذور الشجيرة من خلال عملية تعرف بالتقطير بالبخار، ويتم عادةً مزج زيت أشواغاندا ذو اللون البني الذهبي الفاتح بزيت آخر مثل زيت السمسم أو زيت بذرة الكتان أو زيت خشب الصندل الأبيض حيث يمكن أن يذكرنا رائحة جذوره الطازجة بـ “عرق الخيل”، والتي قد تكون قوية جدًا على تحمل البعض.

زيت أشواغاندا للقلق والتوتر

هناك الكثير من الأبحاث المتاحة حول أشواغاندا، ولكن ليس الكثير حول زيت أشواغاندا العطري، ومع ذلك، يستخدمه الناس تقليديا لإدارة مستويات التوتر والقلق لديهم، تشير الشواهد القصصية إلى أن هذا الزيت العطري قوي ويستخدم لتقليل التوتر وتحسين النوم وتعزيز الوظائف الإدراكية وتخفيف آلام الجسم، يستخدم في العلاج بالروائح لتهدئة القلق وغيره من الحالات العصبية، تظهر الأدلة القصصية أيضًا أن الزيت يعمل كمضاد للاكتئاب ويساعد على رفع المعنويات.

تعرف على زيت أشواغاندا العطري للتخلص من القلق والتوتر

في طب الأيورفيدا، يُعرف اشواغاندا بأنه من أنواع الدستور الثلاثي “فاتا”، والذي يرتبط بالهواء والفضاء، يعمل هذا الدستور على توازن الطاقة العامة في الجسم ويساهم في القدرات المعرفية السليمة وجهاز عصبي فعال، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة العلمية لتأكيد هذا الأمر.

فوائد أخرى لزيت اشواغاندا

العناية بالبشرة

يستخدم زيت اشواغاندا لتحسين ومنع مشاكل الجلد بسبب خصائصه القابضة والمطهرة والمضادة للبكتيريا والالتهابات، يمكن أن يساعد تدليك الجلد بهذا الزيت في الحفاظ على بشرة ناعمة ومرنة وشبابية وحمايتها من أي عدوى بكتيرية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الموضعي مع زيت ناقل مناسب.

تعرف على زيت أشواغاندا العطري للتخلص من القلق والتوتر

يعزز المناعة

قد يساعد زيت اشواغاندا أيضًا في تعزيز المناعة لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة قوية تحمي من الضرر الخلوي الذي تسببه الجذور الحرة، علاوة على ذلك، فإن خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا تمنع المزيد من الالتهابات من أي نوع.

يمنع آلام الجسم

من الشائع أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من القلق من آلام في جميع أنحاء الجسم، يمكن لمزيج من زيت اشواغاندا مع زيت واحد أو أكثر آخرين أن يساعد بشكل كبير في تقليل آلام العضلات والأعصاب.

كيفية استخدام زيت اشواغاندا؟

يستخدم زيت اشواغاندا بشكل أساسي في العلاج بالروائح لتسكين الأعصاب وجعلك تشعر بالنشاط، كما يستخدم لتدليك المفاصل وأجزاء الجسم التي تعاني من الألم، يمكنك استخدام بضع قطرات مخففة بزيت ناقل، ثم يتم وضعه موضعيًا لتقليل الالتهاب والألم في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي والقروح والالتهابات البكتيرية أو الفطرية بالجلد، ومع ذلك، تأكد من إجراء اختبار على منطقة صغيرة من ذراعك لتجنب أي نوع من رد فعل تحسسي.

تعرف على زيت أشواغاندا العطري للتخلص من القلق والتوتر

تحذير: على الرغم من اعتقاد أن زيت اشواغاندا العطري آمن للاستخدام نسبيًا، إلا أنه من المستحسن استشارة الطبيب قبل استخدامه، في بعض الأحيان قد يسبب حرقًا أو طفحًا جلديًا، خاصةً بين الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم حساسية، يفضل تخفيفه بمزجه بزيت ناقل، سيساعد ذلك أيضًا في تخفيف الرائحة النفاذة، بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر قبل استخدام هذا الزيت إذا كنت حاملًا أو مرضعة لأنه لا يوجد أي بحث متاح ليخبرك بشكل قاطع ما إذا كان آمنًا أم لا.