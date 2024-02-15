تعرف على فوائد تناول خبز القمح الكامل على الإفطار، خبز القمح الكامل اكتسب شهرة كبيرة باعتباره الخيار الصحي الأمثل من بين أنواع الخبز الأخرى، وهو يشكل ركيزة لوجبة الإفطار للعديد من الأشخاص.

يتناول البعض خبز القمح الكامل مع أنواع مختلفة من البيض المطبوخ، بينما يُضيف البعض الآخر ببساطة كوبًا من الحليب إلى وجبتهم حتى أولئك الذين يحاولون خسارة الوزن، يفضلون تناول شريحتين على الأقل من خبز القمح الكامل في الصباح.

يعتبر خبز القمح الكامل الخيار الأفضل بين أنواع الخبز لأنه عادةً مصنوع من دقيق القمح الكامل، ولكن هل هو فعلًا صحي؟ سنوضح لك ما إذا كان تناول خبز القمح الكامل مفيدًا لك أم لا.



ما هو خبز القمح الكامل؟

خبز القمح الكامل هو نوع من الخبز يُصنع عادةً من دقيق القمح الكامل، والذي يشمل النخالة وجنين ولب بذر قمح، حسب قول خبيرة التغذية إكتا سينغوال.

تعرف على فوائد تناول خبز القمح الكامل على الإفطار

عندما يتعلق الأمر بأنواع مختلفة من الخبز، يجد معظم الناس أنفسهم منغمسين في جدل خبز القمح الكامل مقابل الخبز الأبيض، يكمن الاختلاف الرئيسي بين الخبز البني والأبيض في نوع الدقيق المستخدم، بينما يُصنع خبز القمح الكامل من دقيق القمح الكامل الذي يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والألياف، بينما يُصنع الخبز الأبيض من دقيق مُكرر، لذلك، يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة.

القيمة الغذائية لخبز القمح الكامل

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن شريحة واحدة من خبز القمح الكامل (43 جرامًا) ستعطيك:

السعرات الحرارية:80

الصوديوم:170 مجم

الكربوهيدرات:20 جرام

البوتاسيوم:95 مجم

الألياف:3 جرام

السكر:4 جرام

البروتينك5 جرام

الكالسيوم:03 مجم

الحديد:1 مجم

فوائد خبز القمح الكامل الصحية

تعرف على فوائد تناول خبز القمح الكامل على الإفطار

يعتبر الخبز الأسمر مفيدًا للصحة لاحتوائه على العديد من الفوائد، منها:

يعزز صحة الجهاز الهضمي

بفضل ثرائه بالألياف التي تعد مهمة لصحة الجهاز الهضمي، يساعد الخبز الأسمر في زيادة حجم البراز، وبالتالي الوقاية من الإمساك، وذلك حسب رأي الخبراء.

يساعد في التحكم بالوزن

تتسائل عما إذا كان الخبز الأسمر مفيدًا لإنقاص الوزن؟ الجواب نعم، إذ يساهم الألياف الموجود فيه في الشعور بالامتلاء، ما يساعد في التحكم بالوزن.

ينظم مستويات السكر في الدم

تساعد الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري أيضًا.

تعرف على فوائد تناول خبز القمح الكامل على الإفطار

يوفر الطاقة

يحتوي الخبز الأسمر على الكربوهيدرات التي تعد المصدر الرئيسي للطاقة للجسم، حيث تساعد في دعم العديد من وظائف الجسم، وخاصةً وظائف المخ، كما يبين سينغوال.

يعيد بناء الأنسجة

البروتين الموجود في الخبز الأسمر ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العضلات. كما يلعب دورًا في عمل الجهاز المناعي، وإنتاج الإنزيمات، وتخليق الهرمونات.

يساعد في تكوين الهيموجلوبين

الحديد معدن مهم موجود في الخبز الأسمر، وهو ضروري لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

تعرف على فوائد تناول خبز القمح الكامل على الإفطار

يساهم إدراج هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي من خلال خبز القمح الكامل البني في تعزيز صحتك العامة، كما يساعد في الوقاية من نقص العناصر الغذائية، ولكن من المهم التحكم في الكمية، كما يقول الخبير، وبشكل عام، فإن النظام الغذائي المتوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة، وينبغي أن يكون الخبز الأسمر جزءًا من هذا التنوع.

طرق صحية لتناول الخبز الأسمر

الخبز الأسمر بحد ذاته غني بالمغذيات، ولكن إذا تناولته مع كميات كبيرة من الزبدة أو المربى، فلن تتمكن من الاستمتاع بكل فوائده، لذلك إليك بعض الطرق الصحية لتناوله:

تناوله مع مصادر البروتين الخالي من الدهون مثل البيض أو الدواجن أو البقوليات.

أضف إليه الخضار للحصول على المزيد من الفيتامينات والمعادن.

جرب دهن الأفوكادو، حيث تكمل الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو العناصر الغذائية الموجودة في الخبز.

اختر زبدة الجوز الطبيعية للحصول على المزيد من البروتين والدهون الصحية.

عند شراء الخبز الأسمر، تأكد دائمًا من قراءة الملصقات والتغليف، إذ تستخدم بعض الشركات أحيانًا دقيقًا غير كامل الحبوب أو دقيقًا مُنقى في صناعة الخبز الأسمر.