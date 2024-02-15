الفوائد والاستخدامات لزيت إبرة الراعي الوردي والآثار الجانبية، زيت إبرة الراعي الوردي هو زيت عطري رائع يتمتع برائحة الورد، ويستخدم في الأعشاب الطبية منذ قرون. من بين الفوائد المحتملة لهذا الزيت العطري قدرته على العمل كمضاد طبيعي للاكتئاب، وتخفيف آلام المفاصل والأعصاب، ومكافحة الالتهابات في حالات الجلد. ويُعتبر خيارًا شائعًا للاستخدام كزيت مهدئ في علاج الروائح.

ما هو زيت إبرة الراعي الوردي؟

يتم استخراج زيت إبرة الراعي الوردي من أوراق وساق نبات إبرة الراعي الوردي عن طريق التقطير بالبخار، نباتات إبرة الراعي الوردي هي زهور صغيرة وردية أو أرجوانية، على عكس نباتات إبرة الراعي المزهرة الكبيرة، تنتمي نباتات إبرة الراعي الوردي إلى جنس Pelargonium، والمعروفة باسم إبرة الراعي المعطرة.

الفوائد والاستخدامات لزيت إبرة الراعي الوردي والآثار الجانبية

زيت إبرة الراعي الوردي.. الفوائد والاستخدامات والآثار الجانبية

تتمتع هذه الزهور الجميلة برائحة خفيفة تذكرنا بالورد، مع نغمات الليلك والحمضيات والليمون، ومع ذلك، تأتي الرائحة القصوى من أوراق النبات، هذا العطر الذي يشبه الورد للأوراق هو سبب استخدام إبرة الراعي الوردي لإضفاء النكهة على الشاي والسكر والمخبوزات والمربى والشراب والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل.

وفقًا للدراسات البحثية، فإن زيت إبرة الراعي الوردي وأوراقه ومستخلصات الزهور لها أيضًا خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات والمبيدات الحشرية، كما يستخدم الزيت العطري والمستخلص في المبيدات الحشرية الطبيعية والأعشاب الطبية والعلاج بالروائح.

الفوائد والاستخدامات

الفوائد والاستخدامات لزيت إبرة الراعي الوردي والآثار الجانبية

على عكس العديد من الزيوت العطرية، يعتبر زيت إبرة الراعي الوردي أيضًا آمنًا جدًا للاستهلاك، يتم منح زيوت إبرة الراعي تصنيف GRAS (معترف بها عمومًا على أنها آمنة) ووافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامها الغذائي، والآن دعونا نلقي نظرة على الفوائد والاستخدامات المدعومة علميًا لزيت إبرة الراعي الوردي بالتفصيل.

مضاد للالتهاب

المكونات الرئيسية للزيت هي: سيتراميل وجيرانيول ولنالول، معروفة بامتلاكها أنشطة مضادة للالتهابات، أظهر نموذج حيواني في عام 2013 أن الاستخدام الموضعي لزيت إبرة الراعي الوردي ساعد في تقليل الالتهاب في مخالب وآذان الجرذان، وخلصت الدراسة البحثية إلى أن الزيت العطري قد يحتمل قدرة جيدة لتطوير الأدوية المضادة للالتهابات.

طريقة الاستخدام: يمكن وضع بضع قطرات، مخففة بزيت ناقل، موضعيًا لتقليل الالتهاب والألم في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي، والقروح الفموية، والتهابات الجلد البكتيرية أو الفطرية.

مهدئ في العلاج بالروائح

غالبًا ما يستخدم زيت إبرة الراعي الوردي في العلاج بالروائح لتسكين القلق وحالات عصبية أخرى، تشير الأدلة غير المؤكدة إلى أن الزيت يعمل كمضاد للاكتئاب ويساعد على رفع الروح المعنوية، يمكن أن يكون مفيدًا خلال تقلبات المزاج المرتبطة بالتغيرات الهرمونية لأنه مهدئ ومنشط في نفس الوقت.

بينما لا توجد دراسات يمكن أن تدعم هذا الادعاء، خلصت دراسة أجريت عام 2017 إلى أن عطر زيت الورد ساعد في الاسترخاء الفسيولوجي والنفسي، وكان له تأثيرات مسكنة للألم ومضادة للقلق. يحتوي زيت إبرة الراعي الوردي على رائحة أخف ولكن مماثلة لنغمات عطر زيت الورد.

طريقة الاستخدام: استخدم 5-6 قطرات في جهاز نشر الروائح مع زيوت الحمضيات مثل نيرولي أو برغموت أو برتقال حلو لخلق مساحة معطرة ومنعشة.

العناية بالبشرة

يستخدم زيت إبرة الراعي الوردي عادة لعلاج مشاكل البشرة بسبب خصائصه القابضة والمطهرة والمضادة للبكتيريا والالتهابات، يمكن أن يساعد الاستخدام الموضعي مع زيت ناقل على تقليل حب الشباب والقضاء على الالتهابات البكتيرية، على الرغم من محدودية الدراسات الكبيرة، إلا أن مزيجًا عشبيًا من زيت إبرة الراعي الوردي وزيت أوليفيرا ديكومبنس ساعد على تحسين تكوين الكولاجين وشفاء الجروح لدى الفئران.

طريقة الاستخدام: يساعد هذا الزيت الأساسي على توازن البشرة، مما يفيد البشرة التي ليست دهنية جدا ولا جافة جدا، استخدمه مع زيت ناقل مناسب لتحسين البشرة وملائم لنوع بشرتك.

زيت إبرة الراعي الوردي.. الفوائد والاستخدامات والآثار الجانبية

قد يقلل من آلام الأعصاب

يمكن لمزيج من إبرة الراعي الوردي مع واحد أو أكثر من الزيوت مثل اللافندر أو البرغموت أو البابونج الأزرق أو الأوكالبتوس أو شجرة الشاي أن يساعد بشكل كبير في تقليل آلام الأعصاب.

طريقة الاستخدام: يمكن أن يساعد التبذيب الموضعي لمزيج الزيت على المنطقة المصابة في تقليل الألم. ومع ذلك، تأكد من إجراء اختبار رقعة على ذراعك لتجنب الطفح الجلدي.

التيلانجيكتازية الوراثية النزفية (نزيف الأنف)

أظهرت دراسة استمرت 6 أشهر أن التبذيب الموضعي لمزيج من زيت السمسم / إبرة الراعي الوردي قلل بشكل كبير من حدة نزيف الأنف لدى عشرين مشاركًا يعانون من التيلانجيكتازية الوراثية النزفية.

طريقة الاستخدام: عادة ما يتم وضع مزيج الزيت في الأنف باستخدام القطارة، يُنصح باستشارة مستشارك الصحي بشأن كمية المرات التي يجب فيها استخدام مزيج الزيت.

قد ينظم مستويات السكر في الدم

يستخدم زيت إبرة الراعي الوردي في الطب الشعبي التونسي التقليدي لعلاج فرط سكر الدم (ارتفاع السكر في الدم)، في دراسة على الفئران، وجد أن تأثير زيت إبرة الراعي الوردي الخافض للسكر في الدم كان أكثر فعالية بشكل ملحوظ من جليبنكلاميد، وهو دواء معروف مضاد للسكري.

طريقة الاستخدام: مطلوب إجراء دراسات على البشر لفهم الإمكانات العلاجية الكاملة لهذا الزيت للأشخاص المصابين بداء السكري، في حين أن الزيت الغني بمضادات الأكسدة ثبت أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالسكري، إلا أنه يجب طلب المشورة الطبية المهنية بشأن الجرعة الدقيقة كدواء بديل آمن مضاد للفرط السكر في الدم.

استخدامات أخرى

الفوائد والاستخدامات لزيت إبرة الراعي الوردي والآثار الجانبية

استخدام الطهي:يستخدم الزيت العطري لنكهة بعض الأطعمة والمشروبات.

العطور:يستخدم بكثرة في الصابون ومستحضرات التجميل والعطور.

التصنيع:يستخدم كبديل غير مكلف لزيت الورد.

المبيدات الطبيعية:وفقًا لتقرير في مجلة الكيمياء الزراعية والأغذية، يمكن للزيت أن يساعد في طرد الحشرات وهو فعال بشكل خاص ضد البراغيث والقراد.

المخاطر والآثار الجانبية

لا توجد آثار جانبية معروفة لزيت إبرة الراعي الوردي، قد يسبب إحساسًا بالحرق أو طفحًا جلديًا عند وضعه موضعيًا على الوجه، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة، لتجنب ذلك، يمكنك أولًا إجراء اختبار رقعة وتطبيقه بشكل مخفف على ذراعك، من الأفضل تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، يمكنك تخفيف 1-2 قطرة مع 5-6 قطرات من الزيت الناقل.